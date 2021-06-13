История любви Вакарчука и Фонаревой подошла к концу: как все начиналось. Архивные фото

Новость о том, что украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" и экс-глава политической партии "Голос" Святослав Вакарчук разорвал отношения с женой Лялей Фонаревой, ошарашила многих украинцев. Поклонники не могли поверить в эту новость и даже начали предполагать, из-за чего пара разошлась.

Артист очень редко говорил о личной жизни на публику в течение 20 лет, и факт того, что певец сообщил о разводе в соцсетях, насторожило многих поклонников.

В связи с этим OBOZREVATEL вспомнил, как начиналась история отношений Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой, показав архивные совместные кадры экс-супругов.

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Вакарчук и Фонарева познакомились в 90-х годах, когда группа "Океан Эльзы" становилась популярной. По прибытию в Киев коллектив выбрал в качестве имиджмейкера именно Лялю. Тогда же и завязались отношения между ними.

Поскольку личная жизнь Вакарчука не осветлялось на публику, не известно, был ли музыкант женат, или они жили с Лялей в гражданском браке.

В 2015 году в сети появились слухи о том, что возлюбленные официально заключили брак после 15 лет отношений. По словам источников, тогда артист сыграл скромную свадьбу во Львове, на которую пригласил только родных и близких. Но вот сам Святослав никак не комментировал данное событие.

Какое-то время Ляля Фонарева была и фотографом группы "Океан Эльзы", а позже стала арт-директором коллектива.

Супруга музыканта являлась единственной его музой – ей было посвящено много песен "Океана Эльзы". А в клипе на песню "Холодно" она даже снялась с музыкантом.

У Вакарчука и Фонаревой нет общих детей. Дочь от первого брака Ляли с львовянином Владимиром Тарасюком Диана артист воспитывал как родную.

Девушка снялась в видео "Океана Эльзы" на песню "Без бою". А не так давно она выступила продюсером и художником-постановщиком клипа на песню "Знову".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук ответил на несколько интригующих вопросов на тему любви и секса. Так, знаменитость заявил, что "любви все возрасты покорны" и если следующее свидание состоится через полгода, то лучше заняться сексом на первой встрече.