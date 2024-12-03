'Используют как полезных идиотов'. Певец-воин Мирослав Кувалдин объяснил причину негативного отношения к ТЦК

Солист группы The ВЙО Мирослав Кувалдин, который сейчас служит в рядах ВСУ, высказался о негативном отношении к ТЦК, которое наблюдается в обществе. Музыкант уверен, что это работа вражеской армии, а наша задача – не поддаваться на их сценарии.

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В интервью ОBOZ.UA певец рассказал, что украинцы активно перепощивают скандальные видео, не подозревая, что многие ролики, "гуляющие" в интернете – это враждебное ИПСО. Таким образом негативной информации в сети появятся больше, чем положительной. По словам Кувалдина, не нужно слушать "то, что нашептывает Путин".

На вопрос, почему сейчас столько негативной информации в публичном пространстве о ТЦК, военный ответил: "Это просто объяснить: работа вражеской армии. Их задача ясна – прилагать максимум усилий, чтобы как минимум украинцев шли в армию. Так появляются в соцсетях видео, где кого-то "вяжут" где-то на вокзале. Эти ролики разлетаются, люди перепощивают, не подозревая, что это враждебное ИПСО, и их используют в качестве полезных идиотов – есть такой термин. Не слушайте, что вам нашептывает Путин".

Лидер группы The ВЙО пошел в военкомат 25 февраля 2022 года: "Так случилось, что я никогда не готовил себя к армии. Когда должен был служить в 90-х, меня признали непригодным. Был, как говорится, белый билет. А когда мобилизовался на службу, решил относиться ко всему этому как к жизни в монастыре. Забываешь свою гордыню, собственно, даже о своем "я", опускаешь смиренную голову и выполняешь приказы, которые тебе дают старше по званию. Так, в принципе, оно и было, здесь я не разочаровался (смеется). Но понял и другое: в армии можно найти себя".

"Здесь есть множество профессий, о которых люди даже не подозревают, – добавляет военный. – Например, понтонеры, слышали о таких? Это военные, служащие на воде – переправляющие технику, людей. Нравятся собаки, можешь служить кинологом. Любишь технику или компьютерные игры, пожалуйста, овладевай дронами. Я первые полтора года служил в штабе, нравилось работать с документами, прекрасно знаю Word, Excel. Встречал людей, которые просто ненавидят возиться с бумагами. Я и им помогал. Обращаюсь к тем, кто боится идти служить или сомневается: чем раньше уйдете, тем быстрее себя найдете здесь".

Полное интервью с Мирославом Кувалдиным читайте здесь.

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