Исполнительница роли Роксоланы в 'Великолепном веке' показала редкие фото дочерей

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которую зрители полюбили за исполнение роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками редкими семейными фото. На них рыжеволосая знаменитость позирует на фоне новогодней елки со своими подросшими дочками.

Семилетняя Лара и 11-месячная Лили, по мнению фанатов Узерли, очень похожи на свою звездную маму. Редкие кадры актриса опубликовала на личной страничке в Instagram.

На кадрах исполнительница роли Роксоланы позирует с девочками возле новогодней елки, которую они самостоятельно украшали. Дерево мерцает разноцветными гирляндами, а в доме царит праздничная атмосфера. Мама и дочки надели family-look: у них одинаковые свитера с рождественскими мотивами, а на головах обручи с большим бантом. По все видимости, актриса с детьми перевоплотились в эльфов.

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Поклонники отметили схожесть дочерей с Мерьем, написав восторженные комментарии и комплименты семье.

"Копии Хюррем", "Какие красивые", "Сладкие детки", "Фантастическая семья", "Счастливого Рождества", – оставляли под фото подписчики.

Впервые Узерли стала мамой в феврале 2014 года. Лара родилась от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Однако, узнав о беременности избранницы, мужчина ее бросил. Девочка носит мамину фамилию, несмотря на то, что позже горе-отец все же изъявил желание общаться с ребенком. После рождения дочери Мерьем полностью погрузилась в ее воспитание и практически не появлялась на телеэкранах.

В начале этого года, 15 января, звезда стала мамой второй раз. Актриса родила дочку, которую назвала Лили Кои. Имя отца ребенка Мерьем тщательно скрывает. Известно лишь, что мужчина американец, и ради возлюбленной он переехал из США в Германию, где сейчас они все вместе проживают.

Рождение дочерей заставило Узерли на время отказаться от актерской карьеры и посвятить себя семье. Однако фанаты надеются, что со временем звезда турецких сериалов порадует их новыми ролями в кино.

Коротко о знаменитости:

Мерьем Узерли – турецко-немецкая актриса и модель. Родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия).

Стала известна благодаря съемкам в популярном турецком телесериале "Великолепный век". Молодой актрисе досталась яркая и интересная роль наложницы Хюррем, которая впоследствии стала главной женой султана.

В 2015 году актриса открыла собственный косметический бренд Meryem Cosmetics. Мерьем постоянно живет в Берлине, в 2017 году она купила еще один дом в столице Германии. На время съемок она приезжает в Турцию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ноябре 2021 года на экраны турецких зрителей вышел новый исторический сериал "Альпарслан". Уже с первых серий он завоевал популярность, а сейчас аналитики прогнозируют ему повторить феноменальный успех "Великолепного века". К слову, это не удавалось сделать еще ни одному проекту на протяжении 10 лет.