Исчезновение шляпы с деньгами и цензура из-за слова 'сидел': Кондратюк вспомнил визит Януковича на 'Караоке на Майдане'

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк вспомнил, как к нему около 20-ти лет назад на шоу "Караоке на Майдане" приходил Виктор Янукович. На тот момент предатель Украины был премьер-министром и готовился к президентским выборам в 2004-м. Это был детский выпуск программы, но в эфир он так и не вышел. А все из-за невинной песенки "В траве сидел кузнечик", в которой продюсерам не понравилось слово "сидел". Им они побоялись обидеть политика-уголовника.

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С того дня у шоумена осталось несколько уморительных историй, связанных не только с цензурой детской песни, но и с исчезновением шляпы с деньгами. Воспоминаниями Кондратюк поделился в YouТube-проекте STAND UP Battle Club.

Так, выпуск с песенкой про кузнечика остался среди неизданных, хотя сам Янукович, как вспоминает телеведущий, ничего компрометирующего в ней не заметил.

"Я говорю: "Детская песня, вы там вообще поехали?". Мне говорят: "Нет, нам сказали четко никак не компрометировать Януковича". Я говорю: "Ничего, что Янукович стоял и аплодировал во время того, как мальчик исполнял эту песню?". Мне ответили: "Он не понимал, что делает, а нас за это могут поиметь", – честно рассказал Кондратюк.

Однако более смешной оказалась история со шляпой.

По правилам "Караоке на Майдане", в финале каждого выпуска участники собирали деньги у зрителей в шляпу. И так совпало, что именно после визита Януковича, а он славился своей страстью к воровству головных уборов, одна из "денежных" шляп пропала.

"Когда мы собрались и вышли на следующую передачу, мне редактор говорит: "Игорь, у нас исчезла шляпа". А тогда была как раз фишка, что Янукович дважды судим и типа тырил шапки по молодости. У нас реально на тех съемках исчезла шляпа и не было ее два года. Пока на передачу не пришла девушка, которая выступала в той передаче еще школьницей, а пришла студенткой, она там проиграла, и сказала: "Я забрала, я на фарт". Говорю: "Ничего, что мы здесь два года думаем, что это Янукович украл еще одну шляпу", – посмеялся продюсер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк высказался о предательской позиции Ани Лорак. Шоумен не считает, что певица пытается усидеть на двух стульях. По его мнению, она свой выбор уже давно сделала.

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