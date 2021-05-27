Ирина Шейк завела роман с экс-мужем Кардашьян – СМИ

В СМИ появилась информация, что 43-летний американский рэпер Канье Уэст, который разводится с бизнесвумен Ким Кардашьян, завел роман с российской супермоделью Ириной Шейк. Так, пара якобы была замечена уже на нескольких свиданиях.

Об этом сообщает издание Daily Mail. О романтических отношениях звезд рассказали сразу несколько инсайдеров. Отмечается, что сами Уэст и Шейк пока никак не комментируют информацию о романе.

Известно, что знаменитостей связывает давняя дружба. Еще в 2010 году Шейк в образе ангела появилась в клипе рэпера на песню Power. Спустя два года после съемок модель прошлась по подиуму на показе осенне-зимней коллекции West на Неделе моды в Париже.

Кроме того, месяц назад Шейк засветилась в футболке DMX, разработанной Уэстом в сотрудничестве с Balenciaga.

Стоит отметить, что супермодель воспитывает 4-летнюю дочь Леа, отцом которой является голливудский режиссер Брэдли Купер. Также Шейк встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду.

У Уэста есть четверо детей от Кардашьян, двое из которых появились на свет с помощью суррогатной мамы. Причиной развода пары являются "непримиримые разногласия". Сейчас Ким попросила о совместной юридической и физической опеке над их детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян заподозрили в романе с известным журналистом. Звезда и репортер CNN Ван Джонс спровоцировали волну слухов о возможном романе, поскольку в последнее время они тесно общаются. Поклонники фотомодели уверены в достоверности этой информации.