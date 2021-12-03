"Страшко" Поплавская сделала модную процедуру и восхитила сеть лицом без макияжа. Фото

Актриса Ирина Поплавская, исполнительница главной роли в украинском сериале "Моя любимая Страшко", сделала ламинирование и покраску бровей. Поклонники творчества украинки сделали ей немало комплиментов и назвали красавицей.

Новые фото Поплавская обнародовала в личном аккаунте в Instagram. На снимках, сделанных дома, она позировала без макияжа.

На актрисе было яркое оранжевое худи и очки с черной оправой. Маникюр звезды повторял цвет кофты.

Судя по всему, после съемок сериала знаменитость решила нова вернуться к своей прежней внешности. Так, брови Поплавской заметно изменились и стали более ухоженными.

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"Больно нравится", – лаконично подписала свежие фото украинская актриса.

В комментариях многие пользователи сети обратили внимание на внешность Поплавской. "Красивая, как весна", "Супер!" "Такая уже симпатичная!" – пишут поклонники.

Коротко о знаменитости:

Ирина Поплавская – 24-летняя украинская актриса, получившая популярность после сериала "Моя улюблена Страшко". В своей первой телевизионной роботе она сыграла роль Насти Глушко.

Напомним, что сериал "Моя любимая Страшко" вышел на телеканале 1+1 в 2021 году. История является адаптацией колумбийского телепроекта "Betty la fea".

Сериал получил хорошие рейтинги и был продлен на второй сезон. Читайте о том, что будет в сюжете, по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Поплавская показала фигуру в платье с глубоким декольте, а также подогрела слухи о романе с актером Александром Соколовым.

Исполнитель главной мужской роли в сериале "Моя улюблена Страшко" ранее ответил на подозрения фанатов о романе со своей партнершей по проекту.