'Страшко' Поплавская надела платье с глубоким декольте и подогрела слухи о романе с 'боссом'. Фото и видео

Исполнительница главной роли сериала "Моя улюблена Страшко", актриса Ирина Поплавская активно ведет свой блог в Instagram, где публикует кадры со съемок и не только. Например, она предстала перед поклонниками в платье с глубоким декольте, а также успела подогреть слух о романе с Александром Соколовым.

Соответствующие кадры Ирина опубликовала на личной странице в Instagram. Актриса сделала несколько коротких видео, находясь на съемочной площадке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На первых кадрах она показала, как выглядит. Ирина надела яркое желтое платье с глубоким декольте и покрасовалась в нем на камеру.

Видео дня

Она написала: "Кто там про носки в лифчике спрашивал?". Таким образ, актриса сделала отсылку к недавнему опроснику в Instagram-stories, где у нее поинтересовались, подкладывает ли она носки в бюстгальтер. Поплавская ответила тогда, что делает это только лишь на съемках, а в жизни не пользуется подобным "лайфхаком".

После этого Ирина начала снимать своего коллегу Александра Соколова, который в тот момент находился на гриме. Она приподняла накидку, которая была на актере и нежно взяла его за руку.

"Ну и мой Соколов", – написала Ирина, тегнув профиль Александра.

Также Поплавская поделилась бумерангом в stories, на котором показала, что будто бы целует исполнителя роли Максима Бондаренко.

"Счастье любит тишину", – отметила актриса.

Следом, после опубликованного ролика, Ирина разместила кадр, где на том же месте стоит уже другой актер Артур Логай.

"Ошибочка вышла", – написала она.

Подобными роликами Ирина все больше смогла запутать своих поклонников и подогреть слухи о возможном романе с Александром Соколовым.

Коротко о знаменитости:

Ирина Поплавская – главная героиня сериала "Моя улюблена Страшко", исполнившая роль Насти Глушко. Это первая телевизионная робота Ирины. 24-летняя актриса обучалась в мастерской Льва Сомова.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ирина Поплавская завуалированно ответила на вопросы об ее отношениях с коллегой, актером Александром Соколовым. Она согласилась, что "была любовь-морковь", а поцелуй между ними назвала настоящим.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Александр Соколов прокомментировал отношения со своей партнершей по проекту Ириной Поплавской в реальной жизни. Мужчина сказал, что обожает актрису, любит ее и скучает за ней.