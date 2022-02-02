Ирина Федишин засветила интерьер своей роскошной квартиры во Львове

Популярная украинская певица Ирина Федишин в честь своего дня рождения, который она праздновала 1 февраля, показала небольшое видео с подарком и засветила интерьер своей роскошной квартиры во Львове. К слову, знаменитости исполнилось 35 лет.

Соответствующее фото и видео она опубликовала на личной странице в Instagram. "Спасибо Виталик за этот подарок", – коротко написала Ирина Федишин, поблагодарив своего супруга (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Утром проснулась, и меня ждал сюрприз, поскольку у меня день рождения. Вот такой классный букет из тюльпанов и коробка. Столько сердечек", – сказала певица.

Видео дня

После этого она открыла коробку, из которой вылетели шары в форме сердец, а внизу подарка находилась записка. В ней было сказано, что она отправляется в поездку на Мальдивы.

В то время, как Ирина Федишин рассматривала подарки, а ее супруг снимал на видео, в камеру частично попал интерьер роскошной квартиры певицы. На кадрах заметно, что стены выполнены в теплых тонах, бежевого и коричневого оттенков.

Из деталей можно заметить натяжные потолки, колоны с вероятнее всего позолоченными узорами, бежевый большой диван, статуэтки и награды, а также множество ярких картин и пышная елка.

Коротко о знаменитости:

Ирина Федишин – украинская певица, работает в жанре попмузыки. В 2005 году певица выступала в полуфинале национального конкурса на "Евровидение". В феврале 2018 года Ирина приняла участие в восьмом сезоне "Голоса страны". На слепых прослушиваниях исполнила собственную песню "Малесенькі долоньки". Замужем за Виталием Човныком, украинским певцом, продюсером и телеведущим.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с элитного авто певицы Ирины Федишин украли передние фары и боковые зеркала. Преступление произошло днем, когда Porsche Cayenne стоял припаркованным возле дома.