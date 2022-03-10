Ирина Билык жестко обратилась к россиянам: остановите Путлера, пока не поздно!

Известная украинская певица и композитор Ирина Билык эмоционально обратилась к россиянам с призывом остановить диктатора Владимира Путина, которого сама артистка назвала "Путлером", намекая на его связь с Гитлером. Звезда поделилась снимками уничтоженного оккупантами роддома в Мариуполе и пострадавших беременных женщин.

"Никогда мы вам рашистам этого не простим", – написала знаменитость на личной странице в Facebook. Она считает, что остановить агрессию путинского режима смогут только граждане РФ.

Также у себя в профиле певица оставила видео общения главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева и израильского военного эксперта Якова Кедми, который ранее называл Украину "убогой карикатурой на государство". Второй в прямом эфире озвучил, что российская армия терпит поражение, поскольку не смогла за две недели взять ни одного большого города и продвинутся на север.

Видео дня

"Ни в одном городе не сменилась власть. Если нет тактики для взятия городов, "операцию" было начинать бесполезно", – прокомментировал Кедми.

Билык под видео назвала оккупантов и всех, кто молчит о вторжении РФ в Украину, убийстве мирных жителей и разрушении украинских городов – "рашистами".

"Рашисты слушайте внимательно! Ваша страна уже гниёт изнутри! Остановите своего Путлера пока не поздно! Ваше будущее в ваших руках", – написала вокалистка.

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