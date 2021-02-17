Ирина Билык в 90-х и сейчас: в сети показали фото

В сети показали, как украинская певица Ирина Билык изменилась за 30 лет. Так, за годы своего творчества артистка не раз обновляла имидж.

Соответствующий фото-коллаж появился на официальном Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На одном из кадров, который был сделан в 90-е, Ирина предстала на сцене с короткой стрижкой на рыжие волосы и в платье с оголенными плечами. Свой образ Билык дополнила чокером.

На втором снимке, который был сделан недавно, 50-летняя звезда запечатлена на улице со светлыми волосами в двухцветной куртке.

"Ирина Билык в 90-е и сейчас. За годы своего творчества певица не раз обновляла имидж. Более того, на старте карьеры она также экспериментировала с цветом и длиной волос", – говорится в публикации.

Пользователи сети бурно отреагировали на фото артистки. Многие из них заявили, что Билык переборщила с пластикой, и сейчас совсем на себя не похожа. Другие же засыпали певицу комплиментами.

"Два разных человека", "Рыженькая лучше, потому у нее еще свое настоящее лицо. Сейчас же она сделала кучу пластических операций, уже совсем не то", "Красавица", "Сейчас она лучше и моложе выглядит", "Она совсем на себя не похожа", "Я ее обожаю любую", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Ирина Билык рассказала о скандале с мужем Асланом Ахмадовым из-за ревности.