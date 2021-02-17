Ирина Билык в 90-х и сейчас: в сети показали фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Ирина Билык

В сети показали, как украинская певица Ирина Билык изменилась за 30 лет. Так, за годы своего творчества артистка не раз обновляла имидж.

Соответствующий фото-коллаж появился на официальном Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На одном из кадров, который был сделан в 90-е, Ирина предстала на сцене с короткой стрижкой на рыжие волосы и в платье с оголенными плечами. Свой образ Билык дополнила чокером.

На втором снимке, который был сделан недавно, 50-летняя звезда запечатлена на улице со светлыми волосами в двухцветной куртке.

"Ирина Билык в 90-е и сейчас. За годы своего творчества певица не раз обновляла имидж. Более того, на старте карьеры она также экспериментировала с цветом и длиной волос", – говорится в публикации.

Ирина Билык в 90-х и сейчас

Пользователи сети бурно отреагировали на фото артистки. Многие из них заявили, что Билык переборщила с пластикой, и сейчас совсем на себя не похожа. Другие же засыпали певицу комплиментами.

"Два разных человека", "Рыженькая лучше, потому у нее еще свое настоящее лицо. Сейчас же она сделала кучу пластических операций, уже совсем не то", "Красавица", "Сейчас она лучше и моложе выглядит", "Она совсем на себя не похожа", "Я ее обожаю любую", – написали люди.

Пользователи сети бурно отреагировали на фото артистки
Пользователи сети бурно отреагировали на фото артистки
Пользователи сети бурно отреагировали на фото артистки
Пользователи сети бурно отреагировали на фото артистки
Пользователи сети бурно отреагировали на фото артистки
Пользователи сети бурно отреагировали на фото артистки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Ирина Билык рассказала о скандале с мужем Асланом Ахмадовым из-за ревности.

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