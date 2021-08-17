Ирина Билык рассказала, почему никогда не считала себя красивой: комплексы из детства

Украинская певица Ирина Билык заявила, что никогда не считала себя красивой женщиной. По ее словам, это может быть связано с комплексами из далекого детства.

Подробнее об этом артистка написала в своем блоге в Instagram. Она также не исключает варианта, что истинная причина может скрываться в неудачных отношениях с противоположным полом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мне очень часто говорят, что я красивая, а я никогда так не считала... Что это? Комплексы из детства или последствия неудачных отношений с бывшими?" – поинтересовалась знаменитость у своих фанатов.

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В ответ они начали засыпать певицу комплиментами. Вот некоторые из них:

"Вы очень красивая! И внешне и внутренне! Ваши песни и доброе сердце – вот самая главная Ваша красота! Вы очень женственная!", "Ирочка, это как духи, когда они твои – тогда ты их не слышишь, а все остальные восторгаются", "Вы красивая и красиво поете", "Ирина, вы красавица с красивой, светлой и доброй душой", "Все травмы из детства, к сожалению", "Вы очень красивая! Даже не думайте об этом".

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

В марте 2013 года знаменитость вышла замуж за фотографа Аслана Ахмадова. У пары родился сын Табриз в 2015-ом. Кроме того, у певицы также есть 20-летний сын Глеб от предыдущих отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык призналась, что чувствует после развода с экс-возлюбленным Асланом Ахмадовым, с которым была в браке 8 лет. Артистка отметила, что сейчас она называет себя "независимой". Теперь, когда она осталась одна, никто ей не мешает делать то, что хочется.