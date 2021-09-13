Ирина Билык на 'Танцях з зірками' спела с двумя бывшими мужьями песню о любви. Видео

Популярная певица Ирина Билык на шоу "Танці з зірками" спела песню под названием "Нас нет" вместе со своими бывшими возлюбленными – Дмитрием Дикусаром и Дмитрием Коляденко. Второй выпуск проекта был посвящен теме любви.

Дмитрий Коляденко аккомпанировал артистке на пианино. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Во время выступления Дмитрий Дикусар станцевал с Билык, а также чувственно исполнил второй куплет песни "Нас нет".

"Я благодарю моих любимым Диме и Диме, пусть у вас в жизни все будет хорошо... Рядом со мной", – сказала после выступления Билык.

Видео дня

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

С 2004-го по 2006 год Билык и Коляденко были вместе, но не состояли в браке. После расставания экс-влюбленные поддерживают дружеские отношения.

В 2014 Билык вышла замуж за азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова, который проживает в Москве. Через год у них родился сын, которого выносила суррогатная мать.

У певицы есть 21-летний сын Глеб от предыдущих отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ирина Билык заявила, что устала от нестабильности в отношениях. Певица уверяет, что "ее время еще впереди".