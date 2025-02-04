Инна Белень публично ответила 'Терену', который 'наехал' на ее подписчиков

После острого обращения ветерана и главного героя "Холостяка 13" Александра "Терена" Будько к подписчикам его экс-любимой, волонтеру Инне Белень, девушка не выдержала и публично отругала экс-бойфренда. Между ними произошла небольшая ссора.

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Белень опубликовала в Instagram гневный комментарий, адресовавшийся только Александру "Терену". В нем волонтер вступилась за своих подписчиков и назвала их лучшими людьми.

"Очень много людей просто проходят мимо. Когда обвинения летят в мою сторону – это одно, а когда затрагивают моих подписчиков – это уже другое. У меня сильная, сознательная аудитория: люди, которые донатят, сдают кровь и реально меняют этот мир. Их не нужно трогать. Я не буду никак это комментировать, особенно в плохом ключе, потому что не собираюсь обесценивать свой выбор ради чьей-то реакции. Мои люди остаются со мной, и я благодарна им за это. Всем тихого мирного дня", – высказалась Инна Белень.

По словам Александра "Терена", сначала подписчики волонтерки набросились на него с оскорблениями и проклятиями, поэтому он не смог сдержать эмоций и с руганью обратился к таким людям. Он заметил: никогда не обижал бывшую избранницу, поэтому ему действительно неприятно получать негативные сообщения. Свое видеообращение "Терен" коротко подписал: "От*битесь от меня".

"Я закрыл комментарии под последним постом, поскольку подписчики Инны перешли все границы. Знаю, что вы точно это смотрите. Ваши проклятия, манеры действительно перешли границы, и мне это не нравится. Я и так очень долго пытаюсь с этим бороться. Мне удастся это сделать, поверьте, с вами или без вас. Хочу сказать, что я никогда не обижал Инну. Я уважаю ее как человека и как женщину, поэтому то, что вы пишете, это просто гадость. Пусть оно остается с теми, кто это написал", – высказался Александр Будько.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отреагировал на расставание "Терена" с победительницей шоу и намекнул на причину.

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