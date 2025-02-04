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Инна Белень публично ответила "Терену", который "наехал" на ее подписчиков

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
1,0 т.
Инна Белень публично ответила 'Терену', который 'наехал' на ее подписчиков

После острого обращения ветерана и главного героя "Холостяка 13" Александра "Терена" Будько к подписчикам его экс-любимой, волонтеру Инне Белень, девушка не выдержала и публично отругала экс-бойфренда. Между ними произошла небольшая ссора.

Видео дня

Белень опубликовала в Instagram гневный комментарий, адресовавшийся только Александру "Терену". В нем волонтер вступилась за своих подписчиков и назвала их лучшими людьми.

Инна Белень публично ответила "Терену", который "наехал" на ее подписчиков

"Очень много людей просто проходят мимо. Когда обвинения летят в мою сторону – это одно, а когда затрагивают моих подписчиков – это уже другое. У меня сильная, сознательная аудитория: люди, которые донатят, сдают кровь и реально меняют этот мир. Их не нужно трогать. Я не буду никак это комментировать, особенно в плохом ключе, потому что не собираюсь обесценивать свой выбор ради чьей-то реакции. Мои люди остаются со мной, и я благодарна им за это. Всем тихого мирного дня", – высказалась Инна Белень.

По словам Александра "Терена", сначала подписчики волонтерки набросились на него с оскорблениями и проклятиями, поэтому он не смог сдержать эмоций и с руганью обратился к таким людям. Он заметил: никогда не обижал бывшую избранницу, поэтому ему действительно неприятно получать негативные сообщения. Свое видеообращение "Терен" коротко подписал: "От*битесь от меня".

Инна Белень публично ответила "Терену", который "наехал" на ее подписчиков

"Я закрыл комментарии под последним постом, поскольку подписчики Инны перешли все границы. Знаю, что вы точно это смотрите. Ваши проклятия, манеры действительно перешли границы, и мне это не нравится. Я и так очень долго пытаюсь с этим бороться. Мне удастся это сделать, поверьте, с вами или без вас. Хочу сказать, что я никогда не обижал Инну. Я уважаю ее как человека и как женщину, поэтому то, что вы пишете, это просто гадость. Пусть оно остается с теми, кто это написал", – высказался Александр Будько.

Инна Белень публично ответила "Терену", который "наехал" на ее подписчиков

Ранее OBOZ.UA рассказал, что ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отреагировал на расставание "Терена" с победительницей шоу и намекнул на причину.

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