'Терен' попал под удар после разрыва с победительницей 'Холостяка' и с бранью обратился к подписчикам Инны: перешли все границы

Ветеран российско-украинской войны и главный герой 13 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько столкнулся с большим количеством хейта после разрыва отношений с победительницей проекта Инной Белень. По словам общественного деятеля, подписчики волонтера набросились на него с оскорблениями и проклятиями, поэтому он не смог сдержать эмоций и с бранью обратился к таким людям.

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Соответствующая запись появилась на личной странице писателя в Instagram. Он отметил: никогда не обижал бывшую избранницу, поэтому ему неприятно получать негативные сообщения. Свое видеообращение "Терен" коротко подписал: "От*битесь от меня".

"Я закрыл комментарии под последним постом, поскольку подписчики Инны перешли все границы. Знаю, что вы точно это смотрите. Ваши проклятия, обиды действительно перешли границы и мне это не нравится. Я и так очень долго пытаюсь с этим бороться. Мне удастся это сделать, поверьте, с вами или без вас. Хочу сказать, что я никогда не оскорблял Инну. Я уважаю ее как человека и как женщину, поэтому то, что вы пишете, это просто гадость. Пусть оно остается с теми, кто это написал", – высказался Александр Будько.

Напомним, 4 февраля "Терен" и Инна Белень официально подтвердили расставание. Экс-пара поставила точку в своих отношениях ровно через месяц после выхода последнего эпизода проекта "Холостяк 13". В своих соцсетях они обнародовали пост, где признались: действительно испытывали чувства друг к другу, однако решили дальше строить жизни по отдельности.

"Мы встретились на том вокзале, потому что так велело сердце и сошлись звезды. Мы шли за чувствами и нашли их. Это были лучшие свидания в жизни, это были эмоции, которые останутся в памяти навсегда, это был опыт и трансформация, которые стали важной частью. Мы благодарны друг другу за каждый прожитый момент, за искренность и открытость, которые были между нами. В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения у каждого свой. Мы решили двигаться дальше отдельно, и это все, что хотим сказать в целом. Верим, что все самые важные слова сказаны с глазу на глаз и хотели бы оставить их только для нас", – отметили они.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отреагировал на расставание "Терена" с победительницей шоу и намекнул на причину.

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