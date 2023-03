Independent and free: Мюсли UA удивили зажигательным треком с Джо Байденом. Видео

Один из самых загадочных проектов украинского шоу-бизнеса Мюсли UA 17 марта 2023 года выпустили клип на новый трек, который создан на основе выступления президента США Джо Байдена в Польше. Фраза главы Америки "Ukraine is still independent and free", которая является вирусной, стала названием песни.

Ролик появился на YouTube-канале Мюсли UA. К слову, первая версия хита была представлена еще 23 февраля 2023 года. Фрагмент трека, объединивший легендарные цитаты Байдена о непокорности Украины, набрал несколько сотен тысяч просмотров и вызвал огромный резонанс в сети.

Новая версия трека содержит еще больше высказываний президента США и звучит как гимн поддержки Украины. Стоит отметить, кроме речи Байдена, основой песни стали ключевые для Украины фразы таких влиятельных мировых лидеров, как Олафа Шольца, Риши Сунака, Анджея Дуды, Марка Рютте, Майи Санду. Они выразили поддержку нашей стране.

Восхищенные украинцы бурно отреагировали на новую работу Мюсли UA. Они назвали ее шедевром и подчеркнули, что трек услышат по всему миру. "Я в восторге от клипа, это будет хитом 100%! Очень сильная работа", "В данный момент – это то что нужно. Поднимает боевой дух всем украинцам", "Не знаю, кто именно причастен к этому шедевру, парни или девушки, а может и все вместе, но знайте, что вы мега крутые", – пишут пользователи сети.

Сами создатели хита прокомментировали релиз так: "Сегодня Украину знает каждый, нас поддерживают миллиарды, а "Слава Украине!" звучит в каждом уголке мира. Этот трек – это наши слова благодарности всем, кто поддерживает нас! Всем, кто бок о бок с украинским народом борется за независимость и стоит на защите всего цивилизованного мира".

Как писал OBOZREVATEL, группа Quest Pistols, участники которой объединились в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, перевели свой культовый хит "Я твой наркотик" на украинский язык. Оригинальную русскоязычную версию хита мир увидел 1 апреля 2010 года. С того времени на YouTube композицию прослушало около 30 миллионов человек.

