Пять малоизвестных фактов об Эде Ширане, который расхвалил Украину на весь мир

В четверг, 17 февраля, английский певец, продюсер, актер и бизнесмен Эд Ширан отмечает свой день рождения. Артисту исполнился 31 год. Первый коммерческий успех знаменитость почувствовал в 2011 году, когда его сингл "The A Team" занял в британском чарте третье место. И уже в 2019 году он официально стал одним из самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Эд занял в этом рейтинге третье место, поскольку его заработок в тот момент составлял 110 миллионов долларов.

В ноябре 2021 года звезда мирового масштаба приехал в Киев, чтобы снять клип. Его поразила столица Украины. О своем послевкусии от визита Эд написал пост в соцсетях: "Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночных съемки в твоем прекрасном городе. Украина прекрасна". Какие еще факты из биографии этого певца вы могли не знать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Дает имена гитарам

Эд начал увлекаться музыкой в раннем детстве. В четыре года он уже пел в хоре и много времени играл на гитаре. Тогда мама запрещала будущей звезде "погружаться" в видеоигры, чтобы он сосредоточился именно на музыкальном инструменте и вокале. Интересно и то, что артист, став популярным, собрал коллекцию гитар, каждой из которых придумал имена – Тревор, Кит, Ллойд, Феликс, Джеймс II и другие.

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Сменил имидж, чтобы выглядеть взрослее

Одна из фишек образа Эда – его огненно-рыжие волосы. А это потому, что его бабушка и дедушка – ирландцы. Кроме того, буквально несколько лет назад Ширан стал появляться на сцене с густой щетиной. Объясняет это тем, что от природы имеет детское лицо, но не хочет выглядеть как 12-летний подросток.

Татуировки артиста

У певца есть на теле более 30 ярких татуировок, каждая из которых имеет для него особый смысл. Например, на груди Эда изображен лев – это воспоминание о выступлении артиста на стадионе Уэмбли (Англия). Кроме того, у него есть татуировка в виде планеты Земля. Так он "запечатлел" в воспоминаниях день, когда его альбом "+" был выпущен во всем мире. Еще у Эда есть тату в виде мишки Тедди, ведь именно так его называли в детстве. Есть даже изображение упаковки кетчупа, которую звезда трактует так: "Без майонеза можно прожить, а вот без кетчупа – нет".

Съемки в "Игре престолов"

Эд больше известен как музыкант, так что когда его приглашают сниматься в кино – экранным персонажем становится он сам. Впрочем, одно появление на съемочной площадке больше всего запомнилась Ширану. Речь идет об эпизодической роли в сериале "Игра престолов".

Его часто звали на съемки в этой картине, но артист был вынужден отказывать из-за насыщенных гастролей. В конце концов знаменитость появился в 7 сезоне сериала, где сыграл солдата армии Ланнистеров. После завершения съемок он пригласил актеров к себе домой, где презентовал песни из нового альбома. Кинозвездам посчастливилось услышать композиции еще до их официального выхода.

"Зависимость" Эда Ширана

У певца есть "зависимость" от сладкого. Вернее – от печенья Oreo. Эд часто говорит в своих интервью о том, что не имеет вдохновения и не может начать работу, пока не съест хотя бы несколько кусочков печенья. Поэтому Ширан всегда хранит дома огромные упаковки с этим лакомством.

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