Им не дали настоящей любви? Как сложилась судьба приемных детей Николь Кидман и Тома Круза и где они сейчас. Фото

Для голливудских актеров Тома Круза и Николь Кидман фильм "Дни грома" стал роковым, так как именно он связал артистов узами брака. В 1990 году влюбленные поженились. Кидман было 22 года, а обаятельному Крузу – 28. Всю семейную жизнь пара находилась под пристальным вниманием репортеров и фотографов. Ходили слухи о нетрадиционной ориентации Тома и о нежелании супругов заводить детей. Именно сплетни и послужили тому, что пара приняла решением стать приемными родителями.

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В 1992 году в их семье появилась девочка Изабелла, а в 1995 году – мальчик Коннор. Звезды продолжали строить успешную карьеру и воспитывать малышей. Но почему же фанаты селебрити утверждают, что приемные сын и дочь были несчастными и не получили настоящей любви? Об этом OBOZREVATEL расскажет ниже (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Спустя 11 лет брака знаменитости объявили о расставании. Через два дня Круз ошарашил общественность – он подает на развод. Одной из причин считалась измена мужчины с Пенелопой Круз, иной – что Николь не разделяла взглядов мужа, который входил в секту сайентологов. Приемные дети по типу темперамента совершенно разные, потому и отношение к разводу родителей у них отличалось.

После развода Белла и Коннор остались с отцом. Как они сами описывали его, Круз был для них только защитником, но не человеком, которого бы интересовали чувства и переживания своих наследников. Отсутствием матери рядом повлияло на ментальное здоровье и восприятие жизни.

Изабелла Круз

Белла появилась на свет в 1992 году и вскоре после рождения была удочерина. После расставания родителей, она, как и ее отец, стала последовательницей церкви сайентологии, что Кидман не одобряла. 30-летняя девушка ведет непубличный образ жизни. Она живет в Лондоне с мужем Максом Паркером и работает художницей. У нее также есть интернет-магазин, где она продает сумки, футболки и разнообразные аксессуары со своими рисунками. В 2015 году Изабелла вышла замуж, но на свадьбу не пригласила ни отца, ни мать.

Коннор Круз

Коннор родился в 1995 году и спустя несколько месяцев был усыновлен. В детстве он увлекся актерским мастерством и даже снялся в таких фильмах, как "Семь жизней" и "Неуловимые". Ходили слухи, что после развода с Томом, Николь и вовсе перестала общаться с сыном. К слову, он также увлекся сайентологией. Парень недавно женился на итальянке Сильвии Занчи, которая является лидером итальянского отделения и носит негласный статус "принцессы сайентологии". Приемная мать на свадьбе Коннора не присутствовала. Сейчас пара проживает в Майами.

Как пишут таблоиды, после многочисленных ссор Кидман все-таки поняла, ее дети – достаточно зрелы и самостоятельны для того, чтобы принимать собственные решения. "Они взрослые люди. Они способны сами решать. Они сделали выбор стать сайентологами, и моя работа как матери – любить их", – сказала Николь в интервью.

Том Круз свои отношения с детьми не афиширует, но старается чаще видеться с сыном.

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