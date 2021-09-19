Илона Гвоздева раскритиковала детские больницы и со слезами на глазах обратилась к Зеленскому

Популярная украинская танцовщица Илона Гвоздева раскритиковала детские государственные больницы. Она эмоционально высказалась об украинской медицине и работе государственных медучреждений.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость сообщила, что у ее 11-месячного сына Доминика обнаружили острую обструкцию в легких и ребенка нужно было в срочном порядке госпитализировать в больницу. Гвоздева акцентировала внимание на то, что несмотря на сложную степень тяжести болезни, скорая помощь ехала на вызов более полутора часа.

По словам танцовщицы, вместо того, чтобы госпитализировать срочно ребенка в больницу, бригада медиков неспеша заполняла все документы, а по приезду в клинику врачи не оказали первую помощь малышу, а принялись снова анкетировать.

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"Еще минут 20 они нас держали в приемной комнате. Только после этого они якобы начали вести нас в палату, но и тут не все. Главный врач смены, я так понимаю, начала откровенно со мной ругаться. Сначала она была в недоумении, почему вдруг ей нужно еще дообследовать ребенка, почему ему там в поликлинике, откуда его привезли, не сделали рентген, обследование, почему вдруг здесь они должны делать еще анализы", – эмоционально рассказывала в Instagram-stories Илона.

Помимо этого, Гвоздева также рассказала об условиях в детской государственной больнице в Киеве. По словам звезды, в клинике отсутствует горячая вода, обшарпанные палаты, грязная постель, местами отсутствует пол, не работает душ.

Позже танцовщица обратилась в Instagram к президенту Украины Владимиру Зеленскому и со слезами на глазах попросила улучшить качество условий в государственных больницах и их финансирование.

"Очень прошу вас обратить внимание на детские поликлиники, детские стационарные больницы. Если это возможно, улучшить качество условий в этих больницах, их финансирование. Все, что нужно от меня – я готова помочь. Вчера, имея деньги и медийность, я почувствовала себя настолько беспомощным человеком в нашей стране, что не едет скорая, не хотят принимать в больницах. Ладно взрослые, но дети", – высказалась знаменитость.

Коротко о знаменитости:

Илона Гвоздева – известная украинская танцовщица, педагог-хореограф, участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все".

26 ноября во прямом эфире канала "1+1" одержала победу в шоу "Танцы со звездами 2018" с шоуменом Игорем Ласточкиным.

В 2019 году Гвоздева боролась за победу с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком.

Танцовщица замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. А во второй раз хореограф стала мамой мальчика, которого назвали Домиником. Имя связано с отдыхом пары в Доминикане, ведь тогда Гвоздева начала подозревать о своем состоянии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Илона Гвоздева раскритиковала "Танці з зірками 2021". Ее возмутило то, что организаторы не почтили память легендарного хореографа Григория Чапкиса.