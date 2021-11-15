Илона Гвоздева устроила экстремальный сюрприз для подогрева отношений с мужем. Фото
Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева решила добавить разнообразие в отношения с мужем и заказала для него экстремальный подарок. Артистка организовала воздушную прогулку на вертолете над Киевом, не смотря на то, что Иван боится летать.
Такой сюрприз обошелся звезде в 10 тысяч гривен, а полет над столицей длился 30 минут. Первыми эмоциями своего любимого и невероятными видами танцовщица поделилась на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Такой романтический подарок Илона сделала, чтобы добавить в жизнь пары новые эмоции и "вернуть глазам блеск".
"Когда в отношениях людей наступает осенняя хандра, нужно срочно создать условия,в которых ваши эмоции заиграют новыми красками, отношения обретут иной смысл, глаза снова заблестят от счастья и улыбка засияет на лице", – поделилась знаменитость.
Утром пара встретилась с профессиональным пилотом, устроившим им незабываемый полет. Он вместе с пассажирами пролетел над островом Водников и мостами Северным, Южным, Дарницким им. Э. А. Патона и Метро. Во время полета Илона и Иван насладились видом на реку Днепр и окрестностями.
На сайте с подарочными сертификатами Bodo сказано, что воздушная прогулка на вертолете R44 стоит 10.5 тысячи гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, Илона Гвоздева попала в дорожно-транспортное происшествие. Победительница "Танцев со звездами-2018" сняла на свой телефон красную машину, въехавшую в задний бампер ее автомобиля.