Илона Гвоздева устроила экстремальный сюрприз для подогрева отношений с мужем. Фото

Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева решила добавить разнообразие в отношения с мужем и заказала для него экстремальный подарок. Артистка организовала воздушную прогулку на вертолете над Киевом, не смотря на то, что Иван боится летать.

Такой сюрприз обошелся звезде в 10 тысяч гривен, а полет над столицей длился 30 минут. Первыми эмоциями своего любимого и невероятными видами танцовщица поделилась на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Такой романтический подарок Илона сделала, чтобы добавить в жизнь пары новые эмоции и "вернуть глазам блеск".

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"Когда в отношениях людей наступает осенняя хандра, нужно срочно создать условия,в которых ваши эмоции заиграют новыми красками, отношения обретут иной смысл, глаза снова заблестят от счастья и улыбка засияет на лице", – поделилась знаменитость.

Утром пара встретилась с профессиональным пилотом, устроившим им незабываемый полет. Он вместе с пассажирами пролетел над островом Водников и мостами Северным, Южным, Дарницким им. Э. А. Патона и Метро. Во время полета Илона и Иван насладились видом на реку Днепр и окрестностями.

На сайте с подарочными сертификатами Bodo сказано, что воздушная прогулка на вертолете R44 стоит 10.5 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илона Гвоздева попала в дорожно-транспортное происшествие. Победительница "Танцев со звездами-2018" сняла на свой телефон красную машину, въехавшую в задний бампер ее автомобиля.