Илон Маск провально провел популярное шоу и заявил о психическом заболевании

Известный американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил, что врачи диагностировали у него синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра. Для людей, страдающих этой болезнью характерны трудности социализации и стереотипное поведение.

Об этом сам Маск рассказал в эфире юмористического шоу Saturday Night Live на американском канале NBC. Он признался в шутку, что нормальные люди не будут называть сына странным именем, писать неоднозначные комментарии в социальных сетях и увлекаться марихуаной.

"Это первый ведущий скетч-шоу, у которого синдром Аспергера. По крайней мере, первый, который в этом признался", – признался бизнесмен.

Кроме того, в сети Маска называют самым худшим участником шоу, аргументируя это тем, что у Илона абсолютно нет актерского таланта. А в самой комедийной программе он совершенно выглядел зрителям не смешным.

Коротко о знаменитости:

Проявлять предпринимательские способности Илон начал в довольно раннем возрасте. В 10 у него появился первый компьютер, а уже в 12 мальчик продал свою первую видеоигру за 500 долларов.

В 1996-1997 годах Маск со своим братом основал компанию Zip2, которая специализировалась на программном обеспечении для новостных компаний. В 1999 году она была продана за 307 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск показал себя в 2-летнем возрасте. Тогда еще юная звезда был одет в комбинезон оранжевого цвета.