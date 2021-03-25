Ілон Маск показав себе 18-річним. Фото

Відомий американський підприємець, інженер і мільярдер Ілон Маск поділився архівним знімком, зробленим в день його повноліття.

Відповідний кадр він опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, майбутня зірка розпливлася в усмішці, коли йому принесли торт з величезними свічками. На хлопцеві яскраво-блакитна сорочка з синіми вставками і короткими рукавами. Також в юності у Ілона Маска була густа і об'ємна шевелюра.

На іменинному торті написано: "З днем народження, Ілон!", а кількість свічок збігається з віком майбутнього мільярдера.

Шанувальники в коментарях відзначили, що незважаючи на те, що пройшло вже чимало часу, підприємець не сильно змінився:

"Обличчя практично не змінилося", "50-й день народження будемо відзначати на Марсі", "Неймовірна посмішка".

Коротко про знаменитість:

Виявляти підприємницькі здібності Ілон почав в досить ранньому віці. У 10 у нього з'явився перший комп'ютер, а вже в 12 хлопчик продав свою першу відеогру за 500 доларів.

У 1996-1997 рік ах Маск зі своїм братом заснував компанію Zip2, яка спеціалізувалася на програмному забезпеченні для новинних компаній. У 1999 році вона була продана за 307 мільйонів доларів.

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