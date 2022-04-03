Илон Маск назвал три угрозы, которые могут привести к вымиранию всего человечества

Американский миллиардер Илон Маск предсказал, какие факторы могут уничтожить человечество. По словам изобретателя, наиболее вероятно, что люди исчезнут из-за низкой рождаемости на планете.

Изобретатель добавил, что планете может навредить искусственный интеллект, а также рост "религиозного экстремизма". Переживаниями Маск поделился в интервью генеральному директору медиаконцерна "Axel Springer" Матиасу Депфнеру, пишет Insider.

"Я уделял много времени тому, что говорил о ситуации с рождаемостью – это может быть самой большой угрозой для будущего человеческой цивилизации", – подчеркнул миллиардер и отец восьми детей.

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Кроме этого, Маск отметил еще две угрозы Земли. Изобретатель опасается, что развитие искусственного интеллекта "пойдет не так" и роботы могут быть опасными. Маск подчеркнул, что в обществе наблюдается также рост "религиозного экстремизма".

По словам миллиардера, самая большая надежда на будущее цивилизации – создание города на Марсе. Продолжительность жизни человечества намного увеличилась, если бы у человечества появился самоподдерживаемый город на Марсе.

Маск также упомянул о войне в Украине. Он считает, что мир давно вышел за пределы физической расправы, а политики все решат дипломатическим путем. Маск убежден, что нападение России на Украину – это послание другим государствам, что, вероятно, война дойдет и к ним.

"Мы не можем позволить Путину захватить Украину. Это безумие", – отметил Илон Маск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск пообещал построить в Украине наземную станцию Starlink. Компания SpaceX обеспечит доступ к широкополосному Интернету в любой точке.

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