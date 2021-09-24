Илон Маск и Граймс расстались после трех лет отношений и рождения сына

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск расстался со своей девушкой и матерью годовалого сына X Æ A-12 ("Экс Эш Эй-Твелв"), певицей Граймс. Пара провела вместе три года и закончила отношения в сентябре 2021-го.

Американский миллиардер в комментарии Page Six подтвердил событие, но сказал, что они расстались лишь "наполовину". Маск заверил, что с Клэр Буше (настоящее имя певицы) у него хорошие отношения и они продолжают вместе воспитывать совместного сына.

"Мы по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", – заявил основатель Tesla.

Кроме того, он назвал причину, помешавшую и дальше развивать отношения, – расстояние.

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"В основном моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я находился в Техасе или путешествовал за границу, а ее работа в основном в Лос-Анджелесе", – рассказал мужчина.

На момент общения с журналистами Граймс жила у Маска, а "малыш Икс находился в соседней комнате", как рассказал сам миллиардер.

О романтических отношениях пары стало известно в 2018 году. В январе-2019 девушка опубликовала в соцсетях снимок, на котором позировала обнаженной с нарисованным изображением эмбриона в животе. Пользователи восприняли это как намек на беременность, что оказалось правдой.

В 2020-м родился первенец канадской певицы и шестой ребенок для американского изобретателя. Шуму в прессе наделало необычное имя ребенка – X Æ A-12.

В последний раз возлюбленных видели вместе на Met Gala-2021 в начале сентября. Тогда 33-летняя Граймс появилась на красной ковровой дорожке в эффектном наряде в одиночестве.

50-летний Маск тоже присутствовал на мероприятии, но присоединился к девушке только внутри. При этом в 2018 году пара вместе появилась на Met Gala перед фотографами.

Ранее папарацци засняли основателя SpaceX с подросшим сыном на руках.

Маск до этого был женат на писательнице Джастин Уилсон. У них пятеро совместных сыновей: 17-летние близнецы Гриффин и Ксавьер, а также 15-летние тройняшки Дамиан, Саксон и Кай.

Американец также был дважды женат на актрисе "Мира дикого запада" Талуле Райли. Впервые они поженились в 2010 году. Через два года расстались, еще через один – помирились и снова вступили в официальный брак в 2013-м. Он продлился до 2016-го.

Миллиардер также встречался с актрисой Эмбер Херд с 2017 по 2018 год

Как ранее писал OBOZREVATEL, Маск поселился в минидомике 6х6 метров на территории еще одной своей компании SpaceX. Он стоит около $50 тысяч, что дешевле электрокара Tesla Model S ($70 тысяч в Штатах).