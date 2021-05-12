В сети показали, как выглядит подросший сын Илона Маска. Фото

В сети опубликовали снимок, на котором засветился американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск с подросшим сыном X AE A-XII. Папарацци засняли знаменитость и его ребенка на улице.

Соответствующее фото разместили на фан-странице в Instagram Илона Маска (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты миллиардера остались в восторге от нового кадра.

Так, Маск появился на публике в черных брюках и голубой футболке. При этом звезда держал на руках сына X AE A-XII, который был одет в светлый комбинезон.

Пользователи сети оценили, как выглядит подросший ребенок миллиардера и оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Боже мой, он такой большой и великолепный, много благословений от всего сердца", "Это так драгоценно", "Великолепный малыш", – пишут люди.

Напомним, у Маска и его бывшей супруги Джастин Уилсон пятеро детей: 17-летние близнецы Гриффин и Ксавье и тройня Кай, Саксон и Дэмиан, которые родились в 2006 году.

10-месячный X AE A-XII стал шестым ребенком миллиардера, матерью которого является певица Граймс. Он родился в 2020 году. Примерная транскрипция необычного имени, которое ему дали родители, звучит так: "Экс Эш Эй-Твелв".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Илон Маск и канадская певица Граймс появились вместе на красной дорожке ежегодного бала Института костюма Met Gala. Знаменитость сам помогал разрабатывать дизайн наряда для своей спутницы.