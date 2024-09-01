'Или голый, или в сеточке': Артем Пивоваров объяснил, почему появляется на людях топлес, и поразил фанатов. Видео

Украинский певец Артем Пивоваров рассказал, сколько стоит его повседневный летний образ и поразил фанатов чувством юмора и поведением. Артист гулял по Киеву в образе, который показывал его торс и объяснил, почему в последнее время появляется на людях полуобнаженным.

Видео дня

Пивоваров как раз спускался в метро, когда его настиг блогер Николас Карма, который выпрашивает у звезд и обычных прохожих о стоимости образов. Видео с душевным разговором он опубликовал в Instagram.

Почти вся одежда на нем была подарена, или куплена почти даром. Оказалось, что его сетчатая майка стоит 40-50 гривен и была приобретена в стоке. Николас Карма не мог обойти тему обнаженности Пивоварова и шутливо сказал: "Я заметил, у тебя постоянно видна твоя фигура и пресс. Ты или голый, или в сеточке".

На это Артем Пивоваров спокойно ответил, что так одеваться заставляет температура на улице: "Погода такая".

Его цветные брюки, красные бусы и другие аксессуары были подарками. Обувь оказалась самой дорогой в образе артиста – стоила 500 долларов (20 560 гривен). Знаменитость также рассказал, что на свои высокие белые носки с рисунком потратил около 300 гривен.

В общей сложности его образ стоил примерно 21 тысячу гривен, где львиную долю занимали кроссовки.

Пивоваров также ответил на вопрос, который очень волнует хейтеров – употребляет ли он запрещенные вещества: "Помните, был фильм "Астерикс и Обеликс"? Вот я, как Обеликс. Я во что-то в детстве упал, меня до сих пор держит". Напомним, Обеликс – герой, который имел сверхчеловеческие силы.

В ответ Карма отшутился, что Пивоваров в детстве "упал в зелье" и потому очаровывает украинцев.

"Так что мы можем сказать? Какой вывод? Я не наркоман и я не пафосный", – добавил певец.

За первые два часа после публикации видео набрало 14,6 тысячи лайков и 266 тысяч просмотров. "Хорошо, что мы не встретились в спортзале", – прокомментировал ролик Пивоваров с намеком на вопрос о полуобнаженном стиле.

Фанаты звезды и подписчики блогера поражены небольшим интервью:

"Это лучшее видео, которое можно открыть в воскресенье. Настроение гарантировано!"

"Артем мегакрут и очень заряжает своим позитивом и космической энергией!"

"Вот посмотрите – простой искренний парень, не забрендированный, очень милый и невероятно харизматичный! Я горжусь нашей молодежью!"

"Никакого пафоса! Приятно это видеть!"

"Ого, как неожиданно. Артем – очень искренний человек, мегаталантливый, без пафоса, отзывчивый, с добрым сердцем. Невероятно заряжает своим драйвом и энергией".

"У Николаса Кармы действительно очень хорошая карма, если ему удается встретить случайно нужного человека".

"Ну с Астериксом, конечно, замочил".

Ранее OBOZ.UA писал, Оля Полякова случайно наткнулась на Николаса Карму. Артистку подловили в обыденном образе, однако цены на ее вещи сложно назвать доступными.

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