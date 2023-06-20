Их жизнь пошла под откос: дети знаменитостей, которые покончили с собой

"Родился с серебряной ложкой во рту" – так говорят о детях знаменитостей, жизнь которых с рождения, как многим кажется, обречена на успех за счет богатых и влиятельных родителей. Но так ли это? Как показывает практика, далеко не всегда. Довольно часто наследникам звезд приходится несладко: они растут в тени собственных родителей, нередко испытывают нехватку их внимания, да еще и назойливые папарацци не дают покоя буквально с пеленок.

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Не каждая детская психика выдержит такие нагрузки и давление. Именно поэтому нередко бывает, что звездные наследники сталкиваются с депрессией, которая в отдельных случаях сопровождается наркотической и алкогольной зависимостью. В итоге дети знаменитостей принимают решение совершить самоубийство. OBOZREVATEL расскажет о таких случаях.

Шайенн Брандо – дочь Марлона Брандо

Дочь культового американского актера Марлона Брандо, Шайенн Брандо, повесилась в 1995 году в возрасте 25 лет. Ни ее звездный отец, ни сводный брат Кристиан не смогли присутствовать на ее похоронах на Таити. Более того, именно их девушка обвинила в своем суициде перед тем, его его совершить. Кристиан Деви Брандо застрелил отца будущего ребенка Шайенн, когда та была беременна. Дочь звезды "Крестного отца" была уверена, что именно отец подговорил брата на этот поступок, так как считал, что с ней плохо обращались. К слову, Кристиан отсидел за убийство любовника сестры, а в 2008 году умер при загадочных обстоятельствах.

Сейдж Сталлоне – сын Сильвестра Сталлоне

Сын еще одного культового актера Сильвестра Сталлоне, Сейдж Сталлоне, умер в возрасте 36 лет. Друзья парня утверждали, что у него были проблемы с рецептурными препаратами и сложные отношения со своим знаменитым отцом. Долгое время утверждалось, что Сейдж совершил суицид, наглотавшись запретных веществ. Впрочем, официальной версией его смерти назвали атеросклероз (затвердевание артерий), который привел к сердечному приступу.

Майкл Блозил – сын Мари Осмонд

18-летний сын американской певицы, актрисы и телеведущей Мари Осмонд, Майкл Блозил, спрыгнул с восьмого этажа жилого дома в Лос-Анджелесе в 2010 году. Парень всю жизнь страдал от депрессии, а за два года до совершения суицида по неустановленным причинам попал в реабилитационную клинику.

Джонатан Пек – сын Грегори Пека

Сын одного из наиболее значимых голливудских актёров XX века Грегори Пека, репортер новостей Джонатан Пек, покончил жизнь самоубийством в 1975 году. Звезда фильма "Убить пересмешника" не мог работать в течение двух лет после смерти наследника. Джонатан выстрелил в себя из огнестрельного оружия. Известно, что в то время он переживал разрыв отношений, страдал от атеросклероза и глубокой депрессии. Репортеру было всего 30 лет.

Бобби Кристина Браун – дочь Уитни Хьюстон и Бобби Брауна

Загадочной историей смерти, которая, по мнению многих фанов, была именно суицидом, заканчивается биография вокалистки Бобби Кристины Браун – дочери легендарной певицы Уитни Хьюстон и автора-исполнителя Бобби Брауна. В январе 2015 года девушку нашли в ванной комнате без сознания, она была погружена головой в воду. Перед этим исполнительница приняла большую дозу наркотических веществ. С интоксикацией после длительного пребывания в воде Бобби Кристину доставили в больницу. Полгода она пробыла в коме, после чего ее отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о звездах, которые отреклись от своих детей. В подборку попали Том Круз, Джеки Чан и другие. Все подробности – в нашем материале.

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