Их дети стали кумирами миллионов: как выглядят мамы самых известных певиц. Фото

Каждый год всемирно известные певицы становятся обладательницами самых престижных наград, подтверждающих их талант и повышающих авторитет среди поклонников. Однако немногие задумываются, что свои уникальные способности, безупречную красоту и харизму они наследуют от самых родных людей – мам.

Видео дня

В этом году журнал Glamour, проводящий премию "Women of the Year", где проходит награждение успешных женщин, отметил статуэтками мамочек популярных исполнительниц. OBOZ.UA решил показать, как они выглядят.

Тина Ноулз

Глядя на маму известной певицы Бейонсе, ставшей обладательницей премии "Женщина года" по версии модного издания, можно понять, от кого звезда унаследовала свою потрясающую внешность. Кроме замечательных черт лица, артистка также переняла от Тины Ноулз постоянное стремление к саморазвитию. 70-летняя американка на протяжении многих лет является успешной бизнесвумен и модельером, которая основала модный бренд House of Dereon.

Менди Тифи

32 года назад Менди Тифи родила одну из самых популярных певиц сегодняшнего времени – Селену Гомес. Несмотря на то, что она стала мамой в 16 лет, смогла воспитать талантливую дочь, которая является любимицей многих тысяч людей во всем мире. Менди была примером и опорой для знаменитости не только в детстве, но и взрослом возрасте. В 2022 году они вместе основали организацию психического здоровья "Wondermind".

Мэгги Бейрд

Американская актриса Мэгги Бэйрд является мамой самой успешной певицы мира Билли Айлиш. Большую часть своей жизни 65-летняя артистка посвятила индустрии кино. Среди самых популярных лент с участием Мэгги есть: "Совершенно секретно", "Кости" и "Клиент всегда мертв". Она активно поддерживает творческое развитие своей дочери, поэтому в 2016 году смонтировала клип на песню Билли Айлиш "Six Feet Under".

Андреа Свифт

Мама богатейшей певицы мира Тейлор Свифт была главной фанаткой дочери с самого начала ее карьеры. Несмотря на то, что родители знаменитости видели свою наследницу в сфере финансов, поскольку сами в течение многих лет были в этой индустрии, ни разу не запрещали артистке идти за мечтой. Андреа возила юную исполнительницу в другой город, чтобы собственноручно раздавать диски с ее первыми треками, а затем полноценно приняла решение сменить место жительства, чтобы Тейлор подписала контракт с первым лейблом.

Нидия дель Кармен

Своими уникальными вокальными способностями и внешностью колумбийская исполнительница Шакира обязана маме Нидии дель Кармен. Женщина активно участвует в благотворительной деятельности, в частности через фонды наследницы. Она сосредотачивает внимание на предоставлении образования и поддержки детей из малообеспеченных семей.

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