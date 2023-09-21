'Играй за всех сам!' Актер Виктор Андриенко рассказал, как Руслана Писанка чуть не оставила сцену из-за его выходки

Актер, режиссер и сценарист Виктор Андриенко много лет дружил и работал на театральной сцене с известной телеведущей и актрисой Русланой Писанкой, преждевременно ушедшей из жини из-за тяжелой болезни.

Андриенко говорит, что актриса была очень положительным человеком, однако могла и жестко постоять за себя и других, когда чувствовала несправедливость. Об этом артист рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Это была девушка-"дюрасел!" затягивала всех вокруг в энергетический круговорот – и мы вертелись вместе с ней. Я и сам такой, поэтому всегда нравилось работать с Русланой", – вспоминает коллега Писанки.

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Андриенко и Писанка наездили много тысяч километров с гастролями: "Едем в купе поезда на гастроли. Ночь. Нормальные люди спят, а мы придумываем, какие детали добавить в спектакль, чтобы было еще интереснее для зрителя. Уже восемь лет играем спектакль, однако все одно: "Попробуем вот здесь так, а в другом фрагменте – поменяем вот это". Это был своего рода боевой спарринг – она предлагала свое, я – свое. И рождалось что-то интересное. Я очень люблю выдавать экспромты на сцене, а она не могла сдержать смех и прямо во время спектакля бросала: "Андриенко, играй за всех сам!".

Актер, любящий импровизации, говорит, что часто смешил своими проделками Руслану и других коллег: "Помню, во время одного из выступлений во Львове вышел в образе милиционера и вместо "Здравия желаю", как должно быть по сценарию, издал: Они с актером Олегом Филимоновым, который тоже привлечен к этой постановке, едва не упали со смеху, а поскольку зал львовской Оперы был забит битком, местные рабочие театра сидели за кулисами – и так захохотали, что свалились со стульев прямо на сцену. И зал взорвался новой волной смеха".

Виктор Андриенко поддерживает связь с мужем умершей телеведущей: "Постоянно общаюсь с Игорем, мы часто переписываемся: Как живешь? Может, чем-то помочь? "Жизнь продолжается" – это любимая фраза Русланы, которую она часто писала, раздавая автографы".

Напомним, Руслана Писанка скончалась в Германии от онкологии в июле прошлого года. Она пережила несколько химиотерапий, но рак диагнозировали слишком поздно.

Полное интервью с Виктором Андриенко читайте на OBOZREVATEL.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в годовщину смерти Писанки муж телеведущей показал их изуродованный огнем дом: возгорание произошло после смерти звезды.