Игоря Николаева госпитализировали с инфарктом – росСМИ

Российский 63-летний певец и композитор Игорь Николаев якобы был доставлен в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Впоследствии врачи подтвердили диагноз.

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В настоящее время артист остается под наблюдением медиков в отделении интенсивной терапии. Угрозы его жизни вроде бы нет. Об этом сообщили российские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Врачи подтвердили инфаркт у Игоря Николаева. Сейчас ему проводят курс интенсивной терапии. Сутки назад известный композитор был доставлен из подмосковной больницы на машине скорой помощи", – говорится в сообщении.

Напомним: Игорь Николаев публично не осудил преступное российское вторжение и продолжает платить налоги в России, поскольку работает на пропагандистских каналах и собирает залы.

Николаев пытается угодить всем друзьям-звездам, умалчивая войну в Украине. Так, он одновременно водит дружбу с путинистами – Киркоровым, Задорновым и т.д. – и периодически гуляет в компании антивоенно настроенных Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Так, осенью прошлого года артисты из РФ устроили домашние посиделки, куда Алла Борисовна откровенно оделась.

После начала полномасштабной войны россияне обвинили Николаева и Кристину Орбакайте в поддержке Украины за то, что они появились на сцене в синем и желтом образах.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский рэпер Джиган, с самого начала полномасштабной войны умалчивающий геноцид родного народа, посетил израильское Министерство абсорбации страны. По данным российских СМИ, артист оформляет израильское гражданство.

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