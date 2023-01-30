Одессит Джиган, живущий в РФ и молчащий о войне, оформляет израильское гражданство - росСМИ

Уроженец Одессы, российский рэпер Джиган, с самого начала полномасштабной войны умалчивающий о геноциде родного народа, посетил израильское Министерство абсорбации страны. По данным российских СМИ, артист оформляет израильское гражданство.

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Рядом с ним была замечена известная жена – блогерша Оксана Самойлова. Фотографии скандальных супругов появились в российских Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным росСМИ, в Министерство Джиган пришел во второй раз. Вероятно, его вызвали в консульский отдел, потому что он не смог сразу доказать, что имеет еврейское происхождение, что, как известно, является одним из требований для получения гражданства.

Если верить пропагандистам, оформление проходит успешно и на днях певец может получить новый паспорт. Конечно, публично он о своих намерениях не рассказывал.

Более того, после объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года, Джиган высмеял бежавших за границу мужчин. Сам одессит больше времени проводит в тёплых странах, чем в такой милой ему России.

37-летний артист не переживал из-за мобилизации, ведь воспитывает четырех детей, и, по информации росСМИ, владеет недвижимостью в Израиле.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Джиган отметил свой 37-й день рождения с тортом в виде ракеты. Пока российские оккупанты обстреливают Украину, жена певца Оксана Самойлова решила приготовить ему сомнительный десерт

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