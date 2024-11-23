Игорь Ласточкин потролил Анну Тринчер, которую впервые посадили в судейское кресло на 'Лиге Смеха'

Создатели нового сезона юмористического шоу "Лига смеха" решили обновить состав звездного жюри, поэтому к проекту впервые присоединилась 23-летняя певица Анна Тринчер. Артистка неплохо влилась в творческий коллектив, однако избежать "подколов" от коллег ей не удалось.

Видео дня

Шутливая атмосфера на проекте властвует не только на сцене, но и среди судей. Так, например, неизменный тренер шоу, актер Игорь Ласточкин не упускает возможности потролить исполнительницу, что заметили некоторые пользователи TikTok.

По правилам проекта, после выступления каждой команды на сцене звездные судьи высказывают свое мнение по поводу услышанного и увиденного. Так после одного из номеров Анна Тринчер заметила, что юмористы постоянно неправильно произносили известную фразу: "Лол, кек, чебурек", не договаривая последнее слово. На это быстро отреагировал старший коллега певицы по цеху, иронически отметив: "Давайте уважать чебурек".

Позже Игорь Ласточкин пошутил над нарядом исполнительницы. Знаменитость появилась на съемке шоу в оригинальном пиджаке, который имел вырезы в области груди, из-под которых виднелся белый топ. Это создавало эффект, будто поверх основного наряда певица надела бюстгальтер.

"Я не знал, что Тринчер так разбирается в юморе. Она во всем разбирается, но не знает, как одевать нижнее белье", – сказал актер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что военный потролил Винника за "глоток свежего воздуха" для ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!