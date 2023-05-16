Игорь Кондратюк вспомнил скандал с Олегом Винником, который едва не закончился судом

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк вспомнил давнюю историю, связанную с певцом Олегом Винником, который после полномасштабного вторжения исчез из инфополя и якобы отправился на лечение в Германию. Дело было еще во времена программы "Шанс". Музыкант, по словам шоумена, хотел попасть в проект, но тот ему отказал, объяснив правила конкурса, которые заключались в том, что участник сначала должен был победить в "Караоке на Майдане".

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Спустя время, когда Винник уже стал популярным в Украине, Кондратюк рассказал эту историю на "Караоке на Майдане", добавив несколько неправдивых деталей, что открыто признал. Однако тогда его ложь мало не обернулась судом. Подробности ведущий рассказал в подкасте для YouTube-канала Stand Up Battle Club.

"Когда-то подходит ко мне возле офиса молодой русый мальчишка и говорит: "Я хочу попасть к вам в программу "Шанс". Я отвечаю: "Так легко все не происходит. Ты можешь прийти ко мне на "Караоке на Майдане". Кто ты такой?". По-моему, он сказал, что он Олег Винник. Дал мне диск с выступлениями. Почему я думаю, что это был Винник? Потому что он дальше рассказал легенду, которая совпала с его биографие: "Я сейчас работаю в Германии, пою в мюзиклах", – вспомнил Кондратюк.

Прошли годы и ведущий поделился этой историей в одном из выпусков "Караоке на Майдане", добавив от себя, что попросил тогда Винника написать песню под названием "Счастье" и лишь после этого пробоваться в проекте. Недостоверные факты дошли и до самого исполнителя. С Кондратюком связался адвокат артиста, который заявил, что его клиент подал на шоумена в суд за ложную информацию.

"Я смотрю – афиши Винника расклеены. Это был первый его концерт во Дворце "Украина". Думаю: "Да это вообще пиар, мы же знаем этот шоу-бизнес!" Я говорю: "Нифига, будем скандалить!" – рассказал продюсер.

Однако вскоре Винник отозвал иск, поскольку не захотел судебных разбирательств. Тем временем сам Кондратюк был настроен на скандал и даже специально соврал юристам звезды.

"Я сказал: "Жаль, потому что я нашел диск". Но ложь заключалась в том, что диск я не нашел. И если бы я пришел в суд, то мне бы еще присудили батрачить на Олега Винника", – сделал выводы Кондратюк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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