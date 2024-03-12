'Идите за русским кораблем'. Римма Зюбина эмоционально ответила авторам предательских постов о '20 днях в Мариуполе'

Успех команды авторов украинского фильма "20 дней в Мариуполе", ставших обладателями "Оскара" – самой престижной премии в мире кино, получил множество восторженных комментариев в соцсетях. Но без хейта не обошлось.

Один из упреков: Мстислав Чернов и его команда слишком изысканно, как для представителей находящейся в войне страны, выглядели на церемонии вручения премии. Актриса Римма Зюбина в комментарии OBOZ.UA эмоционально отреагировала на такую критику.

"Хейтеров сразу хочу предупредить – идите за русским кораблем, – говорит Римма Зюбина. – Уже терпения не хватает! Не знаете, куда девать энергию? Идите копайте окопы, сетки плести. Когда бываю за границей с творческими встречами, часто спрашивают: что я могу сделать для Украины? Мол, у меня нет денег, мы едва переехали, дом – разрушен. Я говорю: каждый человек, который здесь находится, является послом и лицом Украины. Поэтому прежде позаботьтесь об этом: как вы выглядите, что говорите, как со своими детьми общаетесь, как в быту ведете себя. По таким критериям тоже судят об Украине. Так скажите мне, пожалуйста, как должны были выйти на сцену наши украинцы? Они представили страну на "Оскаре" очень достойно, без лишних спекуляций".

"Я думала, что по крайней мере в такой день не будет предательских постов о команде "20 дней в Мариуполе", – написала режиссер Ирина Целик на своей странице в Facebook. – Уже увидела, что они выглядели на церемонии "Оскар" слишком красиво и с вычурными укладками. Мол, как не стыдно с красным маникюром. Увидела также, что все, что можно сказать о Мстиславе и его команде, это то, что их фильм недоступен для легальных онлайн-просмотров в Украине. Хочу напомнить, что фильм создан Associated Press и PBS Frontline, и, наверное, есть резоны, почему фильм не доступен для всех желающих. Но должна подчеркнуть, что лента уже дважды была в украинском кинопрокате и получила статус наиболее кассового украинского документального. Также украинский дистрибьютор сообщает, что в этом месяце состоится релиз фильма на цифровых платформах".

Ранее OBOZ.UA писал, что победа "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре 2024" вызвала истерику в РФ: россияне назвали трагедию в Украине фейком, а Кремль упал на игнор.

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