'И тут Ющенко шепчет мне на ухо'. Известная актриса рассказала, с каким неожиданным вопросом к ней обратился третий президент Украины

Известная украинская актриса Нина Набока сыграла одну из главных ролей в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман", которая рассказывает о трагической судьбе писателей Расстрелянного возрождения. На одном из специальных показов картины в Киеве присутствовал третий президент Украины Виктор Ющенко.

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В интервью OBOZ.UA Нина Набока рассказала, о чем разговаривала с бывшим главой Украины. А также, какую неожиданную просьбу не решилась ему озвучить.

"Недавно с Виктором Ющенко встречались, он был у нас на одном из спецпоказов картины "Дом "Слово". Бесконечный роман" в Киеве. Хорошо пообщались, он возле меня сидел во время просмотра фильма. И тут в конце картины мне на ухо шепчет: "Нина, почему так мало отравила гадов?" Я в сценарии работаю кухаркой и подсыпаю яд одному из главных героев, который продался энкаведистам. Я хотела ему сказать: "Дайте мне бочку меда, поеду в Кремль, мышьяком разбавлю и буду всех угощать".

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший президент Украины Виктор Ющенко неожиданно появился в клипе к песне со сбором средств на Вооруженные силы Украины. Украинский певец Владимир Дантес, комики Антон Тимошенко, Василий Байдак, Олег Свищ и Ев Жу вместе с третьим президентом Украины Виктором Ющенко перепели хит Элтона Джона.

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Полное интервью с Ниной Набокой читайте на OBOZ.UA в среду, 17 июля.

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