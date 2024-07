Виктор Ющенко в образе Элтона Джона перепел известный хит ради ВСУ и стал звездой сети. Видео

Бывший президент Украины Виктор Ющенко шокировал людей неожиданным появлением в клипе в песню со сбором средств на Вооруженные Силы Украины. Креативно к вопросам финансовой поддержки военных, как правило, подходит юморист Василий Байдак. В этот раз он перепел известный хит в составе группы Badstreet Boys, а к сотрудничеству пригласил известного пчеловода.

Артисты спели свою песню с призывом донатить на мелодию с трека рок-музыканта Элтона Джона и Blue – Sorry Seems To Be The Hardest Word. Роль легендарного Элтона Джона исполнял Виктор Ющенко. Видео было опубликовано в соцсетях.

Инфлюенсеры воспроизвели оригинальный клип почти идеально – солисты, которых в оригинале было четверо, а в украинской версии – пятеро, выступали в просторном помещении рядом с роялем, за которым сидел Виктор Ющенко в образе Элтона Джона. И хоть он был без фирменных очков британской звезды, но черный смокинг – неотделимая часть образа. Периодически в видео самый известный пчеловод страны соревновался с ребятами на руках и играл в шахматы.

В состав солистов группы Badstreet Boys входит певец Владимир Дантес, юмористы Антон Тимошенко, Василий Байдак, Олег Свищ и Слава Кедр. Они исполняли всю песню, а бывший президент только появлялся в припевке со словами "Це так" с отсылкой на слоган "Ющенко – Так!"

Что интересно, в тексте Виктора Ющенко называют "магнитом для донатов" и "ментальным ювелиром". И не зря, ведь за сутки благодаря талантливым артистам удалось собрать более половины суммы: 4,4 из 7 млн. гривен.

"Это так. Badstreet boys и Виктор Андреевич Ющенко (мы сами в шоке) начинают июльский сбор на 7 миллионов. Все донаты превратятся в разные дроны для 3 ОШБ и ГУР и бус для ССО. Среди тех, кто задонатит от 100 грн мы разыграем мед от Виктора Андреевича. Тот мед слаще этого трека, хотя, кажется, это невозможно", – заманивали инфлюенсеры.

Они подчеркнули, что последняя строчка в песне – пророческая, а звучит она так: "А ты помни! Просто помни, что мы уничтожим страну-гной".

Украинцы в комментариях шокированы креативностью группы. Кое-кто призывает отмечать Элтона Джона, чтобы он увидел мастерство бэнда, кто-то шутит по поводу событий прошлого:

"Это топ! Это "так"!"

"Ющенко и Тимошенко объединены общим делом. С 2004 года такого не видел".

"То есть можно уйти не только из комедии в президенты, а еще и наоборот?"

"Многие годы назад кто-то предсказал господину Виктору, что у него будет успешная колаба с человеком по фамилии Тимошенко, но не уточнили точно, когда именно это произойдет".

"Это разой*б. Уровень колаб растет и уже страшно представить, что будет дальше".

"Пчелы в шоке".

"Мед для ушей".

"Оф*геть! Виктор Андреевич топ".

"Наиболее креативного сбора уже, пожалуй, не будет".

На свое выступление отреагировал также Виктор Ющенко в Facebook. Он призвал свою аудиторию поддержать сбор и похвалил Badstreet boys.

"Дорогие мои друзья, я сердечно рад жить и дышать одним воздухом в нашей Украине с такой талантливой молодежью! Ребята начали сбор для ВСУ, очень прошу поддержать их инициативу. Спасибо, друг, Элтон Джон, за фантастическую композицию, которую мы с музыкантами постарались воспроизвести! Сердечно буду рад видеть Вас в Украине. Слава ВСУ и слава Украине", – написал екс-президент.

