Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала 'Хозяин'

В это воскресенье, 13 октября, на телеэкраны выйдет фильм "Хозяин 2. На своей земле". Лента, которая является продолжением популярного сериала "Хозяин", снималась уже во время большой войны и рассказывает о событиях, происходивших в первые дни полномасштабного вторжения.

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На премьере картины в Киеве собралась практически вся съемочная группа, а также почетные гости, среди которых – третий президент Украины Виктор Ющенко с супругой Екатериной. OBOZ.UA тоже побывал на показе и расскажет все интересные подробности.

Напомним, сериал "Хозяин", увидевший свет в 2021 году, – это современная адаптация одноименной пьесы Ивана Карпенко-Карого. Главный герой Терентий Пузырь – человек жестокий и беспринципный. Долларовый миллионер, владелец крупного агрохолдинга и негласный "хозяин" села, где проживает. Главное для него – приумножение своего состояния, ради этого не брезгует никакими манипуляциями.

Во второй части – фильм "Хозяин 2. На своей земле" – перед нами предстает тот самый Терентий Пузырь, который занимается только интересами своей империи. Первое, что приходит ему в голову, когда узнает о полномасштабном вторжении, – зарыть во дворе дома огромное ведро с деньгами. А дальше он вместе с супругой попадает в оккупацию. Россияне превращают агрофирму бизнесмена в свою военную базу, а его самого пытаются склонить к сотрудничеству, чтобы использовать для пропаганды. И перед нами уже другой Терентий Пузырь – мужчина, переживающий головокружительные изменения. Нечистоплотный делец, помешанный на заработках, превратится в человека, который не может предать свою землю.

По словам режиссера фильма Тараса Ткаченко, он думал над предложением возглавить работу над картиной "минуты три, потому что очень отозвалась история". В разговоре с OBOZ.UA режиссер признался, что прежде всего стремился передать в фильме ощущения, которые каждый из нас испытал в первые дни вторжения: "Что бурлило внутри нас, когда понимали, что в один момент могут забрать право на свободу и даже жизнь? Казалось, будто тебе не хватает воздуха. Так было со мной, когда в начале большой войны попадал в села, пережившие оккупацию – разграбленные, опустошенные. Мне кажется, это настроение нам удалось передать".

Валентина Руденко, креативный продюсер и одна из сценаристок картины, считает, что фигура Терентия Пузыря в этой ленте – это собирательный образ многих украинских аграриев, которые с вторжением поднялись на борьбу ровно так, как ВСУ: "Отдавали все – технику, средства, организовывали людей. Были случаи, когда лишались всего. Говорили: "На моей тракторной бригаде расположились рашисты – вот координаты, взрывайте". И таких историй не одна и не две. Я иногда слышу мысль, что игровое кино сейчас не ко времени, но кино – это тоже оружие. И если мы не будем снимать, это сделают соседи. А мы знаем, как они умеют засорять пропагандой мозги людей. В нашем фильме это, к слову, хорошо показано".

"Такой контент сейчас очень важен, – добавляет режиссер Тарас Ткаченко. – Вспомним, сколько мы раньше делали всевозможных пустых сериалов вроде каких-то ментов, подражая россиянам? И надо признать, что до сих пор эти матрицы сыплются со скрипом, потому что поломать это – надо иметь смелость. Но нужно выходить из того мира и погружаться в непростое настоящее".

По словам Богдана Бенюка, сыгравшего в картине главную роль, счастлив тот артист, которому в руки попадает такой материал. Исполнитель пришел на премьеру с дочерью и маленьким внуком. Непоседливого малыша во время презентации ленты можно было встретить чуть ли не в каждом уголке огромного кинозала.

"Вот сейчас мой внук бегает по залу и немного нам мешает, – говорит Богдан Бенюк. – И, возможно, он и не будет помнить этот вечер, но мне приятно, что он сегодня со мной здесь. Когда просматривал картину, вспомнил себя в первые дни вторжения. Мы ездили за границу за машинами для ВСУ. В одну из поездок уже где-то за Львовом, по обе стороны дорог увидели билборды: "Не уезжай, помоги своей стране чем можешь". Это было так щемяще! На таможне, узнав меня, подошла одна из руководительниц со словами: "Вы знаете, здесь страшное происходило! За один из дней на ту сторону перешли огромное количество женщин с детьми и мужчин – с документами и без них, кто в коробках скрывался – всякое было. В этот день из Украины уехали 270 тысяч украинцев. Но в этот же день на территорию Украины вернулись 80 тысяч мужчин – заробитчане ехали защищать страну".

Кроме Богдана Бенюка, в картине задействованы актриса Ольга Сумская, Виктор Жданов ("Поймать Кайдаша"), Олег Шульга ("Позывной Бандерас", "Довбуш"). А также не столь известные, но очень талантливые молодые актеры – Валентина Сергеева, Екатерина Алексеева, Илья Пономаренко, Алексей Череватенко.

Алексей Череватенко блестяще сыграл в картине главаря российских захватчиков, оккупирующих село. Актер признается, что долго колебался, стоит ли играть такого героя, однако сценарий его очень задел, поэтому дал добро на съемки.

"Меня подобная история коснулась лично, – говорит Алексей в разговоре с OBOZ.UA. – На четвертый день вторжения россияне вошли в город Бородянка, где проживаю с семьей. Нас в квартире не было, вторжение застало на даче в Процеве. В моей квартире поселились российские солдаты. Даже звонили по телефону мне. Поняли по фото, которые нашли, что я актер, номер увидели на моем сайте. "Добрый день! – говорят. – Мы ваши поклонники, смотрели фильмы. Как вы там?" А потом стали рассказывать подробности, по которым я понял: они у меня дома… Через несколько дней наш дом полностью разбомбили. Соседи, святые люди, в первый день вторжения забрали из жилища наши документы и бегали с ними потом по подвалам, укрываясь от обстрелов. Жилье до сих пор не восстановили. Где ютятся люди все эти годы? У каждого – своя история. О своей молчу – будем зарабатывать и строить, хотя и нам сейчас непросто".

"Когда мне предложили роль, я согласился в том числе и для того, чтобы показать образ российского солдата, каков он на самом деле, – продолжает Алексей. – Потому что нам иногда показывают, что они все недалекие алкаши и наркоманы. В действительности – это не всегда так, среди этой гнили не все чмобики. Я недавно играл подобную роль и получил от ребят отклик с фронта: "Нам здесь очень нелегко, спасибо за такой взгляд на врага. Пусть украинцы знают, с кем нам здесь приходится воевать".

На премьере картины присутствовала глава села Ивановка Черниговской области, которое пережило оккупацию. "Когда смотришь такие картины, снова погружаешься в то страшное время, – говорит Елена Швыдка. – Мне было очень тяжело созерцать игру актера, который передает образ главного россиянина в ленте, потому что такой же солдат стоял надо мной с оружием, которым целился в моих детей. Что ощущаешь в тот момент? Ум держишь холодным, но изнутри рвется наружу ярость и ненависть. Вот сегодня я все это почувствовала снова. А также увидела силу людей, которые, несмотря на смертельную опасность, оказывают огромное сопротивление захватчикам".

"Громада нашего села пережила одну из самых страшных оккупаций, – продолжает Елена. – Всех, кто приезжает ко мне в громаду, я веду в подвал школы, где держали месяц все наше село – практически без воды, еды, света. Люди умирали от удушья и пыток. Но мы не можем поведать всему миру, что россияне делали с нами. А кино – может".

Премьера картины "Хозяин 2. На своей земле" состоится 13 октября в 23:00 на телеканале "1+1 Украина" и на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

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