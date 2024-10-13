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Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала "Хозяин"

Оксана Гейдор
Кино
6 минут
885
Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала 'Хозяин'

В это воскресенье, 13 октября, на телеэкраны выйдет фильм "Хозяин 2. На своей земле". Лента, которая является продолжением популярного сериала "Хозяин", снималась уже во время большой войны и рассказывает о событиях, происходивших в первые дни полномасштабного вторжения.

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На премьере картины в Киеве собралась практически вся съемочная группа, а также почетные гости, среди которых – третий президент Украины Виктор Ющенко с супругой Екатериной. OBOZ.UA тоже побывал на показе и расскажет все интересные подробности.

Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала "Хозяин"

Напомним, сериал "Хозяин", увидевший свет в 2021 году, – это современная адаптация одноименной пьесы Ивана Карпенко-Карого. Главный герой Терентий Пузырь – человек жестокий и беспринципный. Долларовый миллионер, владелец крупного агрохолдинга и негласный "хозяин" села, где проживает. Главное для него – приумножение своего состояния, ради этого не брезгует никакими манипуляциями.

Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала "Хозяин"

Во второй части – фильм "Хозяин 2. На своей земле" – перед нами предстает тот самый Терентий Пузырь, который занимается только интересами своей империи. Первое, что приходит ему в голову, когда узнает о полномасштабном вторжении, – зарыть во дворе дома огромное ведро с деньгами. А дальше он вместе с супругой попадает в оккупацию. Россияне превращают агрофирму бизнесмена в свою военную базу, а его самого пытаются склонить к сотрудничеству, чтобы использовать для пропаганды. И перед нами уже другой Терентий Пузырь – мужчина, переживающий головокружительные изменения. Нечистоплотный делец, помешанный на заработках, превратится в человека, который не может предать свою землю.

Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала "Хозяин"

По словам режиссера фильма Тараса Ткаченко, он думал над предложением возглавить работу над картиной "минуты три, потому что очень отозвалась история". В разговоре с OBOZ.UA режиссер признался, что прежде всего стремился передать в фильме ощущения, которые каждый из нас испытал в первые дни вторжения: "Что бурлило внутри нас, когда понимали, что в один момент могут забрать право на свободу и даже жизнь? Казалось, будто тебе не хватает воздуха. Так было со мной, когда в начале большой войны попадал в села, пережившие оккупацию – разграбленные, опустошенные. Мне кажется, это настроение нам удалось передать".

Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала "Хозяин"

Валентина Руденко, креативный продюсер и одна из сценаристок картины, считает, что фигура Терентия Пузыря в этой ленте – это собирательный образ многих украинских аграриев, которые с вторжением поднялись на борьбу ровно так, как ВСУ: "Отдавали все – технику, средства, организовывали людей. Были случаи, когда лишались всего. Говорили: "На моей тракторной бригаде расположились рашисты – вот координаты, взрывайте". И таких историй не одна и не две. Я иногда слышу мысль, что игровое кино сейчас не ко времени, но кино – это тоже оружие. И если мы не будем снимать, это сделают соседи. А мы знаем, как они умеют засорять пропагандой мозги людей. В нашем фильме это, к слову, хорошо показано".

Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала "Хозяин"

"Такой контент сейчас очень важен, – добавляет режиссер Тарас Ткаченко. – Вспомним, сколько мы раньше делали всевозможных пустых сериалов вроде каких-то ментов, подражая россиянам? И надо признать, что до сих пор эти матрицы сыплются со скрипом, потому что поломать это – надо иметь смелость. Но нужно выходить из того мира и погружаться в непростое настоящее".

Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала "Хозяин"

По словам Богдана Бенюка, сыгравшего в картине главную роль, счастлив тот артист, которому в руки попадает такой материал. Исполнитель пришел на премьеру с дочерью и маленьким внуком. Непоседливого малыша во время презентации ленты можно было встретить чуть ли не в каждом уголке огромного кинозала.

"Вот сейчас мой внук бегает по залу и немного нам мешает, – говорит Богдан Бенюк. – И, возможно, он и не будет помнить этот вечер, но мне приятно, что он сегодня со мной здесь. Когда просматривал картину, вспомнил себя в первые дни вторжения. Мы ездили за границу за машинами для ВСУ. В одну из поездок уже где-то за Львовом, по обе стороны дорог увидели билборды: "Не уезжай, помоги своей стране чем можешь". Это было так щемяще! На таможне, узнав меня, подошла одна из руководительниц со словами: "Вы знаете, здесь страшное происходило! За один из дней на ту сторону перешли огромное количество женщин с детьми и мужчин – с документами и без них, кто в коробках скрывался – всякое было. В этот день из Украины уехали 270 тысяч украинцев. Но в этот же день на территорию Украины вернулись 80 тысяч мужчин – заробитчане ехали защищать страну".

Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала "Хозяин"

Кроме Богдана Бенюка, в картине задействованы актриса Ольга Сумская, Виктор Жданов ("Поймать Кайдаша"), Олег Шульга ("Позывной Бандерас", "Довбуш"). А также не столь известные, но очень талантливые молодые актеры – Валентина Сергеева, Екатерина Алексеева, Илья Пономаренко, Алексей Череватенко.

Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала "Хозяин"

Алексей Череватенко блестяще сыграл в картине главаря российских захватчиков, оккупирующих село. Актер признается, что долго колебался, стоит ли играть такого героя, однако сценарий его очень задел, поэтому дал добро на съемки.

Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала "Хозяин"

"Меня подобная история коснулась лично, – говорит Алексей в разговоре с OBOZ.UA. – На четвертый день вторжения россияне вошли в город Бородянка, где проживаю с семьей. Нас в квартире не было, вторжение застало на даче в Процеве. В моей квартире поселились российские солдаты. Даже звонили по телефону мне. Поняли по фото, которые нашли, что я актер, номер увидели на моем сайте. "Добрый день! – говорят. – Мы ваши поклонники, смотрели фильмы. Как вы там?" А потом стали рассказывать подробности, по которым я понял: они у меня дома… Через несколько дней наш дом полностью разбомбили. Соседи, святые люди, в первый день вторжения забрали из жилища наши документы и бегали с ними потом по подвалам, укрываясь от обстрелов. Жилье до сих пор не восстановили. Где ютятся люди все эти годы? У каждого – своя история. О своей молчу – будем зарабатывать и строить, хотя и нам сейчас непросто".

"Когда мне предложили роль, я согласился в том числе и для того, чтобы показать образ российского солдата, каков он на самом деле, – продолжает Алексей. – Потому что нам иногда показывают, что они все недалекие алкаши и наркоманы. В действительности – это не всегда так, среди этой гнили не все чмобики. Я недавно играл подобную роль и получил от ребят отклик с фронта: "Нам здесь очень нелегко, спасибо за такой взгляд на врага. Пусть украинцы знают, с кем нам здесь приходится воевать".

Ющенко с женой, Бенюк – с внуком. Как прошла в Киеве премьера новой части нашумевшего сериала "Хозяин"

На премьере картины присутствовала глава села Ивановка Черниговской области, которое пережило оккупацию. "Когда смотришь такие картины, снова погружаешься в то страшное время, – говорит Елена Швыдка. – Мне было очень тяжело созерцать игру актера, который передает образ главного россиянина в ленте, потому что такой же солдат стоял надо мной с оружием, которым целился в моих детей. Что ощущаешь в тот момент? Ум держишь холодным, но изнутри рвется наружу ярость и ненависть. Вот сегодня я все это почувствовала снова. А также увидела силу людей, которые, несмотря на смертельную опасность, оказывают огромное сопротивление захватчикам".

"Громада нашего села пережила одну из самых страшных оккупаций, – продолжает Елена. – Всех, кто приезжает ко мне в громаду, я веду в подвал школы, где держали месяц все наше село – практически без воды, еды, света. Люди умирали от удушья и пыток. Но мы не можем поведать всему миру, что россияне делали с нами. А кино – может".

Премьера картины "Хозяин 2. На своей земле" состоится 13 октября в 23:00 на телеканале "1+1 Украина" и на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

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