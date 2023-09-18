И нашим, и вашим: Борис Гребенщиков посочувствовал россиянам и объяснил, почему не выступает в Украине

Известный российский музыкант Борис Гребенщиков, который осуждает путинский режим с 2014 года, неожиданно решил посочувствовать своим соотечественникам. По словам экс-солиста рок-группы "Аквариум", которую артист покинул из-за политических разногласий с некоторыми коллегами, он думает не только о том, как помочь украинцам, но и русским, ведь последние находятся "в ужасном положении".

Очевидно, по мнению "оппозиционера" не все россияне виноваты в войне, а те, кто поддерживает агрессию Кремля, – это люди, "нуждающиеся в помощи", ведь они просто поддались влиянию пропаганды. Своими размышлениями Гребенщиков поделился в интервью Financial Times.

Гребенщиков подчеркнул, что любит Россию, однако не торопится туда возвращаться, поскольку это для него небезопасно.

"На данный момент страна, в которой я родился, и страна, которую я люблю, находится в очень печальном, трагическом положении. Миллионы и миллионы людей боятся думать, боятся высказаться. Я думаю не только о том, как помочь украинцам, но и русским, потому что они находятся в ужасном положении", – прокомментировал рокер.

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Однако музыкант осознает, что и в Украине ему не рады. По словам Гребенщикова, многие украинцы пишут ему о том, что не верят в "хороших русских", которым он якобы является. И это вполне оправдано в условиях террористической, подлой и убийственной войны.

"Половина украинцев думают: "О, хороший русский – это мертвый русский". Я получаю много подобных писем", – рассказал артист.

Сейчас музыкант проживает в Великобритании, однако не позиционирует себя как эмигрант, а уж тем более изгнанник. Он работает в этой стране уже больше 35 лет.

"Я предпочитаю жить и работать в Лондоне, потому что это подходит мне гораздо больше, чем пребывание в Санкт-Петербурге. Я работаю здесь с 1988 года", – уточнил исполнитель.

Отметим, ранее Гребенщиков осудил развязанную РФ войну против Украины. Он также выступал на антивоенном концерте российского рэпера Oxxxymiron в Лондоне, где собрали средства в поддержку украинцев.

Также OBOZREVATEL писал, что музыкант заявил, что война длится 8 лет, потому что бандитов из Белгорода и Ростова забросили в Донецк. По его словам, об этом все знают.

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