Хуже, чем 'лысый черт': Притула признался, у кого принципиально отказался брать донат на ВСУ

Волонтер и телеведущий Сергей Притула, основавший один из крупнейших благотворительных фондов в Украине, признался, что однажды отказался брать донат у влиятельного человека. Он не назвал имя этого благотворителя, однако намекнул, что он связан с бизнесом и политикой.

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В конце концов, деньги все же дошли до ВСУ, ведь их согласился взять другой фонд. Об этом Сергей Притула рассказал в интервью "Украинской правде".

Волонтер признал, что прецеденты, когда он не брал деньги у определенных лиц из-за их противоречивой репутации, бывали.

"Я понимаю, что в интересах войска деньги можно было бы брать и у черта лысого, но проблема в том, что именно этот человек хуже черта. Я не хотел сшиваться хоть каким-нибудь кейсом с этим человеком, поэтому мы отправили к нему представителей другого фонда, которые взяли эти деньги", – рассказал Сергей Притула.

Также были ситуации, когда фонд шоумена не брал средства у бизнесов, которые за его счет хотели "отбелить" свою репутацию.

"Нам приходилось объяснять этим – действительно хорошим – людям. У меня к ним лично нет никаких претензий, и они классные, они патриотические, и они донатят, но работают в компаниях, которые были в списке НАПК, признаны спонсорами терроризма", – добавил Притула.

Ранее OBOZ.UA писал, что волонтер рассказал, какую сумму собрали украинские дети для ВСУ. Притула признался, что он не может сдержать эмоций во время таких встреч.

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