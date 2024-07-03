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Хуже, чем "лысый черт": Притула признался, у кого принципиально отказался брать донат на ВСУ

Катерина Малай
Люди
1 минута
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Хуже, чем 'лысый черт': Притула признался, у кого принципиально отказался брать донат на ВСУ

Волонтер и телеведущий Сергей Притула, основавший один из крупнейших благотворительных фондов в Украине, признался, что однажды отказался брать донат у влиятельного человека. Он не назвал имя этого благотворителя, однако намекнул, что он связан с бизнесом и политикой.

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В конце концов, деньги все же дошли до ВСУ, ведь их согласился взять другой фонд. Об этом Сергей Притула рассказал в интервью "Украинской правде".

Волонтер признал, что прецеденты, когда он не брал деньги у определенных лиц из-за их противоречивой репутации, бывали.

"Я понимаю, что в интересах войска деньги можно было бы брать и у черта лысого, но проблема в том, что именно этот человек хуже черта. Я не хотел сшиваться хоть каким-нибудь кейсом с этим человеком, поэтому мы отправили к нему представителей другого фонда, которые взяли эти деньги", – рассказал Сергей Притула.

Также были ситуации, когда фонд шоумена не брал средства у бизнесов, которые за его счет хотели "отбелить" свою репутацию.

"Нам приходилось объяснять этим – действительно хорошим – людям. У меня к ним лично нет никаких претензий, и они классные, они патриотические, и они донатят, но работают в компаниях, которые были в списке НАПК, признаны спонсорами терроризма", – добавил Притула. 

Хуже, чем "лысый черт": Притула признался, у кого принципиально отказался брать донат на ВСУ

Ранее OBOZ.UA писал, что волонтер рассказал, какую сумму собрали украинские дети для ВСУ. Притула признался, что он не может сдержать эмоций во время таких встреч.

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