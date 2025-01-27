Художник Никита Титов прокомментировал масштабную атаку дронами на Ивано-Франковск: правило двух стен не работает

Украинский художник Никита Титов, с начала полномасштабного вторжения проживающий в Ивано-Франковске, поделился реакцией на массированную атаку дронов на город, которая состоялась в ночь на 27 января. Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, ситуация еще раз продемонстрировала уязвимость даже тех населенных пунктов, которые раньше считались относительно спокойными.

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Художник Никита Титов поделился своими впечатлениями об этой ночи в Facebook. Он подчеркнул, что воображаемая безопасность в тыловых городах является иллюзией, ведь война не оставляет в стороне ни одного уголка Украины.

"Ночью Франковск подвергся, похоже, самой массированной атаке дронов, но хорошо сработало ПВО. На самом деле, любой "спокойный" город Украины таковым не является, пока есть Россия, но многие находились и до сих пор находятся в иллюзии. Конечно, когда бахкает, начинаешь интересоваться укрытиями, потому что ночное предложение мэра о правиле двух стен в моей съемной квартире не очень работает. Зашел на сайт мэрии – карта лежит и не открывается, на сайте ОВА есть PDF с адресами. Хорошо, что он доступен", – рассказал художник.

Он призвал всех украинцев быть готовыми к любому развитию событий: знать, где расположены укрытия, уметь оказывать первую помощь и, по возможности, учиться защищать себя и страну.

"Укрытий не так много, да и надо немного к ним прогуляться, поэтому пока начал собираться, тревога утихла. Поэтому, друзья, надо понять каждому: безопасных городов не бывает и во время войны не может быть, надо знать, где укрытия и есть ли они, надо знать, как оказывать помощь себе и тем, кто рядом, а еще лучше – надо учиться давать отпор врагу, потому что покоя он нам не даст, даже тем, у кого еще остались иллюзии", – добавил Никита Титов.

Напомним, Россия нанесла массированный удар беспилотниками по Украине в ночь на 27 января. Под поражением оказались объекты критической инфраструктуры. Информации о раненых или погибших нет. В то же время, на одном из атакованных инфраструктурных объектов возникли возгорания в двух локациях.

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