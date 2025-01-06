'Хроники Силы': Бадоев анонсировал создание комикса и книги. Видео

Алан Бадоев объявил о создании первого комикса и книги в рамках киновселенной Хроники Силы.

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Об этом украинский режиссер сообщил на страницах зимнего коллекционного издания журнала LOFFICIEL Украина.

В декабре Алан Бадоев и Ольга Навроцкая вместе с командой создателей Хроники Силы стал главным героем зимнего выпуска LOFFICIEL Украина. Впервые редакция журнала могла попасть за кулисы проекта, визуально напоминающего виртуальный мир "Матрицы", и увидеть процесс создания промо-ролика для книги "Хорт. Первый Характерник и комикса, которые начнут цикл "Хроники Силы".

Официальное представление главного героя, созданного с помощью современных технологий (в частности, Unreal Engine), состоялось сегодня на площадках киновселенной "Хроники Силы".

"Наша большая команда очень гордится тем, что уже в 2025 году проект "Хроники Силы" представит первые продукты украинской фэнтези-вселенной. В свет выйдут первые части книги и комикса о главном герое вселенной – первоме казаке-характернике по имени Хорт", – говорит Бадоев.

"Проект призван видоизменить украинскую киноиндустрию и объединить вокруг себя лучших профессионалов, создавая большое количество рабочих мест. Мы не ставим своей целью конкурировать с другими украинскими мультимедийными продуктами и студиями, наоборот – наш проект создан, чтобы объединить всех игроков рынка, поскольку при наличии успеха и финансирования работы хватит всем, – подчеркнул режиссер.