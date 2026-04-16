Хотел убивать украинцев, но закончил суицидом: известный российский пропагандист перед трагическим концом разоблачил, что происходит в росармии

Российский "СВО" блогер и автор пропагандистского канала Алексей Земцов, который открыто поддерживал войну против Украины, записал серию видеообращений с заявлениями о намерении покончить с жизнью на фоне уголовного преследования за "дискредитацию армии". Перед этим он пытался публично пожаловаться на проблемы в российских войсках, однако после этого сам оказался под давлением командования.

Речь идет о медийном оккупанте, который вел популярный в РФ телеграм-канал и регулярно освещал боевые действия с пророссийских позиций. В своих последних видео он заявил, что больше не выдерживает ситуации, в которой оказался, и фактически попрощался с аудиторией.

"Если вы смотрите это видео, значит меня уже нет. Я воспользовался правом последней офицерской чести", – сказал он в обращении.

По его словам, конфликт с руководством начался после публикации о некачественном снаряжении в армии РФ. В частности, он показал каску одного из военных и добавил ироничную подпись. Уже на следующий день его заставили записать опровержение.

"Пост я опубликовал, но обещание, конечно, не выполнил", – утверждал он.

После этого, по его словам, против него начали процесс по статье о "дискредитации армии". Блогер заявлял, что на него оказывали давление как командиры, так и представители военного следствия.

"Я не справился с давлением", – признал он в видео, добавляя, что не может смириться с обвинениями.

В обращениях также заявил, что оставил после себя материалы, которые могут пролить свет на ситуацию внутри российской армии.

"Вот замечательная черная папка, которая останется со мной, вместе с моим телом. Здесь собрана крайне конфиденциальная информация о том самом Кравченко (заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил РФ. – Ред.). Товарищи военные следователи, порыйтесь в ней впоследствии, пожалуйста, вам будет очень-очень интересно", – сказал он.

Блогер отдельно обратился к российским следственным органам с призывом проверить действия военного руководства. По его словам, против него пытались сфабриковать новые обвинения и отправить в СИЗО.

После публикации видео в росСМИ появились сообщения о его возможном суициде. Часть российских Z-блогеров выражает сомнения относительно реальности события и предполагает, что это могла быть попытка привлечь внимание.

