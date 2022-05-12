Хореограф Амадор Лопес вспомнил, как провел с мамой первые недели войны в горячей точке под Киевом

Известный хореограф, вокалист и участник группы "Rumbero's" Амадор Лопес вспомнил, как провел первые три недели полномасштабной войны в горячей точке неподалеку от Бучи. Вместе со знаменитостью под Киевом осталась и его мама, которая буквально за несколько дней до вторжения России приехала к сыну из Венесуэлы, где также идут боевые действия.

Об этом Лопес рассказал в интервью для программы "Зірковий шлях" на YouTube-канале. У танцора и его мамы не было возможности спрятаться в убежище, поэтому все обстрелы и бомбардировки они видели собственными глазами.

Певец отметил, что старался не показывать свою тревогу близкому человеку, поскольку она и без того очень боялась и переживала.

"Я хотел, чтобы она уехала отсюда. Я очень волновался, что с ней делать. Потому что в Венесуэле тоже война, это очень опасно для нее. Тогда я поехал к моей подруге, живущей недалеко от Киева. Но, как оказалось, это был не очень правильный выбор, потому что это Макаровский район. И три недели мы все видели, ощущали... Для меня это ощущения, которые я никогда не забуду. Мама плакала, невзирая на то, что она очень сильная женщина. Я понимал, что ей очень страшно. Мы видели, чувствовали все и не понимали, когда упадет бомба на дом. Потому что с каждым днем ​​все становилось только хуже. Дом трясло полностью. Там у нас не было бомбоубежища, подвала, ничего. Очень тяжело было", – прокомментировал артист.

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Как рассказал музыкальный исполнитель, вскоре он с мамой все-таки выехал на Запад страны. Покидать Украину женщина отказалась под предлогом того, что она украинка и не бросит родного сына в такой момент.

"Она сказала: "Я без тебя никуда не уеду. Я тоже украинка, я тоже буду с тобой". И это для меня очень важно было, она поддержала мой выбор, что я украинец, что хочу быть здесь", – поделился хореограф.

К слову, Амадор Лопес официально стал гражданином Украины 3 февраля этого года. Сейчас он продолжает оставаться на Западе, где помогает детям-беженцам оставаться детьми, невзирая на ужасы, происходящие в стране.

Он признается, что горд быть частью нации, которая уверенно побеждает сильного врага.

"Я сейчас, как никогда, очень горжусь, что я украинец, что я часть этого великого народа, большого государства, которое объединится, как сильное духом, которое победит обязательно", – добавил звезда.

Как писал OBOZREVATEL ранее, танцовщица Екатерина Кухар, которая на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину находилась во Франции, расплакалась, когда вспоминала об эвакуации сына Тимура и дочери Насти во время войны. По ее словам, первые дни были самыми трудными в жизни семьи и напоминали ад.