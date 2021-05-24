'Холостяк' Заливако – об избраннице Анне Богдан: выбирало сердце

Главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако аргументировал свой выбор в пользу Анны Богдан тем, что "выбирал не он и голова, а его сердце". Таким образом мужчина отреагировал на хейт, который атаковал его в сети.

Соответствующее видеообращение Заливако опубликовал на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также "холостяк" поинтересовался, стоит выбирать избранницу ту, которую советуют, или которую полюбил.

Кроме того, Заливако выразил благодарность всем, кто приложил руку к созданию проекта "Холостяк". Он отметил, что "был в кайфе" и даже перед камерами чувствовал себя максимально комфортно.

"А главное, спасибо проекту за Аню. Я уже не раз говорил, что я пришел сюда вовремя", – добавил главный герой реалити.

Напомним, ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, полуфиналистка и участница романтического реалити на канале СТБ "Холостяк-11" Юлия Бельченко прокомментировала свое поражение на проекте. Во время финала, где Михаил Заливако вручил кольцо Анне Богдан, девушка со слезами на глазах попрощалась с мужчиной.