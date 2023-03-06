''Холостяк'' Топольский признался, сколько денег тратит на жизнь на Бали: вилла за $7 тысяч, спа, горничная и повар

Главный герой 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский рассекретил, сколько денег ежемесячно тратит на Бали. Бизнесмен назвал цены достаточно доступными по сравнению с Америкой, поэтому не скупится на рестораны, спа, виллы и обслуживание жилья.

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Интересно, что дом украинец на Бали меняет ежемесячно. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На роскошное жилье с бассейном и просторными комнатами Топольский тратит от $5 до $7 тысяч.

На еду, которую "холостяку" готовит личный повар несколько раз в неделю, он тратит около $600. Также предприниматель арендует байк за $170, и заправляет его на $30 в месяц.

Спортзал, сауна, массаж и спа-процедуры обходятся Алексу Топольскому в $280, а регулярное посещение ресторанов еще в $500.

В своих Instagram-stories украинец признался, что еду для него готовит повар или доставляют из заведений. Уборкой в доме бизнесмена занимается горничная, которая приходит 4 раза в неделю. По словам Топольского, эта услуга достаточно доступная.

"Холостяк" пояснил, что в Америке цены были бы гораздо дороже, а потому жизнь на Бали кажется ему довольно дешевой. Финансовых затруднений предприниматель не испытывает.

Кстати, между участницами "Холостяка-12" ходили слухи, будто у Алекса нет такого успешного бизнеса, о котором он заявлял на шоу и хвастается в своих соцсетях. Сплетни прокомментировала Юлия "Медуза".

Как писал OBOZREVATEL, на Бали Топольский познакомился с девушкой и вдохновился созданием "сериала" об их отношениях. Первый эпизод рассмешил пользователей сети.

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