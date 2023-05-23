'Холостяк' Топольский месяц не выходит на связь: поклонники бьют тревогу

Главный герой 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский уже месяц не выходит на связь с подписчиками. Неожиданное исчезновение блогера, ежедневно публиковавшего фото и видео, смутило его фанатов.

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Предпосылок для прекращения связи с поклонниками не было. В последнем посте в Instagram, под которым и выражают свои волнения украинцы, Топольский рассказывал о том, как настраивается на позитив (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Герой романтического реалити не рассказывал, что планирует бросить соцсети. Перед исчезновением он запустил свой курс, где учил подписчиков зарабатывать на SMM. Чтобы привлечь больше людей, он прибегал к разному хайпу.

Более того, перед исчезновением из соцсетей Топольский познакомил фолловеров со своей девушкой, довольно долго оттягивая этот момент. Он активно вел блог, делился советами и зарабатывал на рекламе, так что заброшенная страница со 120 тысячами подписчиками удивила людей, которые за ним следили.

В комментариях начали появляться сообщения с вопросами, куда пропал бизнесмен. Кое-кто писал, что волнуется за него, а другие предположили, что Топольский заработал денег на подписчиках и убежал.

Не только его страница в Instagram пустует уже месяц, но и другие соцсети. К примеру, последний пост в Telegram "холостяка" появился 28 апреля и в нем была подборка фильмов. TikTok украинца также неактивен с апреля.

Как писал OBOZREVATEL, незадолго до исчезновения Топольский упрекнул победительницу в шоу "Холостяк", якобы она стремится нажиться на его имени и не может примириться с расставанием. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

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