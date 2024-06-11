'Холостяк' и ветеран войны Александр 'Терен' станцевал хип-хоп и ошеломил сеть: украинцы благодарят его за мотивацию. Видео

Герой 13 сезона шоу "Холостяк" и ветеран войны Александр "Терен" Будько изучил несколько танцевальных движений в стиле хип-хоп, которые для него показал украинский певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Своими успехами герой вдохновил подписчиков и ошеломил сеть.

Урок танцев Монатик дал "холостяку" во время съемок его шоу "Отвал ног" на YouTube. Вместе со звездой Александр "Терен" отправился в Луцк, где они на креслах колёсных посетили туристические места, музеи и проехались по улочкам родного города певца.

Монатик известен тем, что на своих концертах не только поет, но исполняет сложные трюки и энергично танцует. Поэтому и в рамках шоу артист решил научить героя нескольким движениям из брейк-данса и хип-хопа.

"Терен" после непродолжительной репетиции смог повторить за певцом и даже встал на руки, за что получил похвалу от своего "тренера".

Пользователи также оценили старания и успехи героя. В комментариях подписчики ветерана войны заявили, что он их вдохновляет.

"Сказать, что это круто – ничего не сказать", "Саша, ты чрезвычайно мотивируешь людей жить жизнь! Спасибо тебе", "Люблю смотреть, как ты танцуешь", "Каждый день горжусь тобой", "Несокрушимый", "Сильный человек" , "Получается круто", – написали украинцы.

Ранее OBOZ.UA писал, что телеканал СТБ уже показал первые кадры кандидаток из офлайн-кастинга "Холостяка", а "Терен" озвучил свое принципиальное условие. Участницы, которые не подойдут, точно не будут иметь шансов.

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