'Холостяк 11': участница назвала причину, по которой покинула проект

Участница "Холостяк 11" Виктория Завгородняя, которая покинула проект в четвертом выпуске реалити, прокомментировала свой уход. По словам девушки, она и главный герой Михаил "говорят на разных языках".

После слов Заливако о том, что он хочет общаться с настоящей девушкой, а не маской, Вика в Instagram заявила, что маска нужна для того, чтобы выживать в этом мире и защитить себя. Главная причина, по которой она покинула реалити – это разные миры, и то, что она с Мишей общается на разных языках.

"Малышу Билли“ было невмоготу понять и принять мою жизненную философию и правду о том, что "маски" это то, с помощью чего мы выживаем в этом прекрасном, но иногда таком жестоком мире, защищая свои нежные ранимые души от чужих плевков в них. И ничего общего эта защита не имеет с лицемерием. Аминь. "Однако слов не разобрать, когда в разгаре маскарад". Мы просто говорим с Мишей на разных языках и, оказалось, что "язык" Тани ему понятнее", – сообщила в фотоблоге девушка.

В конце поста Виктория отметила, что не стоит верить словам других людей о ком-то и следует судить о других только по своим собственным впечатлениям. Также девушка добавила, что в первую очередь нужно доверять себе.

Стоит отметить, что также прокомментировала свой уход из "Холостяка" порноактриса Адель. Как оказалось, девушку не воспринимают как обычного человека.

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