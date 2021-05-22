'Холостяк 11': стало известно имя победительницы шоу

В пятницу, 21 мая, на телеканале СТБ состоялся финальный выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В результате победительницей шоу стала Анна Богдан.

Главный герой Михаил Заливако заявил, что влюбился и вручил девушке кольцо. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я знаю, что однажды сделал тебе больно. Прости. Я не хотел. И не хочу это делать сейчас. Я обещал ответит тебе на твой вопрос. Нет, я не влюблен. Я люблю тебя. А это больше, чем влюбленность", – сказал Заливако.

Анна Богдан – украинская модель, турагент. Девушка любит ездить по миру, заниматься спортом и веселиться с друзьями. Считает, что не нужно ждать, когда придет счастье, необходимо самому находить его каждый день своей жизни.

В школьные годы начала путешествовать, первой страной, которую девушка посетила, была Болгария. В юном возрасте комплексовала по поводу внешности, одноклассники подшучивали над украинкой: она была худенькая, кудрявая и более смуглая, чем остальные.

В ранние годы своей биографии Анна пробовала себя в модельном бизнесе, принимала участие в украинской Неделе моды, после стала турагентом. Побывала во многих странах, в том числе на Кипре и в Таиланде.

Анна была замужем за экс-руководителем Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом. Она не уточнила, когда именно произошло знакомство, но рассказала, что отношения длились 3 года, а свадьбу сыграли через полтора года после встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Холостяк 10" Макс Михайлюк после окончания проекта начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Однако позже пара разошлась из-за измен Макса с другой участницей реалити. А больше полугода назад шоумен заявил о новых отношениях – новой избранницей стала модель Даша Хлыстун.