"Холостяк 11" на СТБ: кто покинул шоу во третьем выпуске
В пятницу, 19 марта, на телеканале СТБ показали третий выпуск популярного романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако попрощался с участницами Юлией, Аллой, Алисой, Надин, Ольгой и Кристиной, а Адель и Лола решили уйти сами.
В этом сезоне на проекте проходит две церемонии роз. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, первой ушла бывшая порноактриса Адель, заявив, что ей некомфортно находиться на проекте.
Второй шоу покинула Александра из-за того, что пришла на "Холостяк" по рекомендации своей близкой подруги.
Ольга отправилась домой, потому что так и не смогла открыться и рассказать правду о себе Михаилу.
Юлия, Алла, Алиса, Надин и Кристина не получили роз на церемонии от главного героя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Михаил Заливако отправил домой восемь девушек, а также предложил участницам съехаться в один дом.
участница "Холостяка 11" ушла из проекта из-за неожиданной правды. Михаил попрощался с участницей Кристиной Пустовар, заявив, что ей нужно научиться самостоятельно принимать решения и понять, чего она хочет от жизни.
Порноактриса Адель покинула "Холостяк 11" и назвала причину. Она объяснила это решение тем, что ей тяжело находиться в непривычных для нее условиях.