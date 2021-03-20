"Холостяк 11" на СТБ: кто покинул шоу во третьем выпуске

В пятницу, 19 марта, на телеканале СТБ показали третий выпуск популярного романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако попрощался с участницами Юлией, Аллой, Алисой, Надин, Ольгой и Кристиной, а Адель и Лола решили уйти сами.

В этом сезоне на проекте проходит две церемонии роз. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, первой ушла бывшая порноактриса Адель, заявив, что ей некомфортно находиться на проекте.

Второй шоу покинула Александра из-за того, что пришла на "Холостяк" по рекомендации своей близкой подруги.

Ольга отправилась домой, потому что так и не смогла открыться и рассказать правду о себе Михаилу.

Юлия, Алла, Алиса, Надин и Кристина не получили роз на церемонии от главного героя.

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