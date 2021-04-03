"Холостяк 11" на СТБ: хто покинув шоу в п'ятому випуску

У п'ятницю, 2 квітня, на телеканалі СТБ показали п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Головний герой Михайло Заливако попрощався з ще однією учасницею – Олександрою Миколюк.

Він пояснив, що прийняв таке рішення, тому що йому не вистачало щирості в спілкуванні з дівчиною. За словами "холостяка", вона "хотіла здаватися, а не бути". Про це OBOZREVATEL стало відомо під в ремя прямого ефіру (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я хочу сказати йому дякую за все. Це безцінний для мене досвід, адже тепер я зрозуміла, куди мені потрібно рухатися далі і в який бік розвиватися. Я бажаю йому знайти любов на цьому проєкті. Щасти!" – вимовила на прощання Олександра.

У п'ятому випуску ексучасниця була на груповому побаченні з Михайлом та Анною.

В кінці їхньої зустрічі Заливако розсекретив, що відтепер не буде дарувати троянди під час побачень. Квіти дівчата зможуть отримати безпосередньо на церемонії.

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